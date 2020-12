Chávez nie dotrze do Dżuddy

Nauczyciel wychowania fizycznego z Cusco, Chávez nie zdążył 25 grudnia na samolot z Limy do Paryża, ponieważ przedłużyło się oczekiwanie na wynik testu na obecność koronawirusa. Obecnie nie ma innej opcji, aby dotrzeć na czas do Francji na czarterowy lot do Arabii Saudyjskiej.

David Chávez poinformował szefa Club Aventura Touareg, Manuela Garcíę "Murchiego", że zabraknie go na starcie. Hiszpański zespół przygotował dla Peruwiańczyka KTM 450 EXC.

Peru, które w 2019 przeprowadziło Rajd Dakar na swoim terytorium, w edycji 2020 było reprezentowane w Arabii Saudyjskiej przez pięciu motocyklistów i dwie załogi samochodowe. David Chávez w debiucie wycofał się na piątym etapie z powodów zdrowotnych.

Fot. facebook.com/davidchavezdakar