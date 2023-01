Chicherit, pilotowany przez Alexa Winocq, zademonstrowaną prędkością podkreślił pewność siebie, którą zdobył triumfując w Rajdzie Maroka w październiku zeszłego roku.

Po wczorajszych problemach z przebitymi oponami, które przekreśliły ich szanse na zwycięstwo w 45 edycji maratonu, załoga GCK Motorsport, zespołu wspieranego przez firmę Motul, wtorkowym wynikiem zaznaczyła na osłodę, że należy do ścisłej czołówki świata rajdów cross country.

- Jest świetnie. Mieliśmy dobre tempo, nie naciskając specjalnie mocno, po prostu trzymaliśmy się tej samej strategii, którą objęliśmy od początku rajdu - powiedział Chicherit.

- Jasne, że jest przykro, w kontekście tego, co wydarzyło się wczoraj - dodał. - W każdym razie udowodniliśmy na co nas stać. Pozostajemy skoncentrowani i trzymamy się naszego obranego podejścia do tego rajdu. Staramy się o dobre czasy i punkty do klasyfikacji mistrzostw świata.

Orlando Terranova i Alex Haro Bravo z ekipy Bahrain Raid Xtreme zajęli trzecie miejsce, dzięki czemu w pierwszej trójce sklasyfikowano dwa Huntery.

Vaidotaz Zala i Paulo Fiuza (Teltonika Racing) w kolejnym byli na siódmej pozycji.

Sebastien Loeb i Fabian Lurquin doświadczyli problemów technicznych, tracąc 37 minut.

Video: Dakar 2023: Etap 3 - Samochody