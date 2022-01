Czwarte z rzędu etapowe zwycięstwo odniósł broniący tytułu Arunas Gelazninkas. Wicelider kategorii - Milan Engel był wolniejszy o 2.22, a Benjamin Mellot o 3.40.

Strata Emanuela Gyenesa, który wczoraj miał problemy z filtrem paliwa w motocyklu i nie by wstanie rozwinąć zbyt dużej prędkości, wyniosła nieco ponad osiemnaście minut.

Mario Patrao był piąty (+18.05), a Charan Moore szósty (+19.51).

W generalce Engel jest 13.9 za Gelazninkasem. Strata Moore’a wzrosła do 1:03.32. Za to Melot zbliżył się do trójki na niespełna dziesięć minut.

Etap 4: Original by Motul

1.Arūnas Gelažninkas KTM 450 Rally Replica

2.Milan Engel KTM 450 Rally Replica +2.22

3.Benjamin Melot KTM 450 Rally Replica +3.40

4.Emanuel Gyenes KTM 450 Rally Replica +18.5

5.Mario Patrão KTM 450 Rally +18.49

6.Charan Moore KTM 450 Rally Replica +19.51

7.Albert Martin Husqvarna 450 Rally Replica +50.4

8.John Kelly KTM 450 Rally Replica +51.47

9.Simon Marčič Husqvarna FR 450 Rally +57.2

10.Isaac Feliu KTM 450 Rally Replica 1:08.45