Dwunasty odcinek specjalny był drugą częścią etapu maratońskiego. W piątek trzynastego stycznia ścigano się na dystansie 185 kilometrów ponownie mierząc się z wydmami i wyschniętymi jeziorami w regionie Empty Quarter.

Charan Moore pojechał najlepiej na tej próbie. Pokonał swojego najgroźniejszego rywala w walce o końcowy sukces - Javiego Vegę. Na finiszu dzieliło ich 6.37.

Wczorajszy triumfator - Mario Patrao, miał trzeci czas dnia. Był wolniejszy od dzisiejszego zwycięzcy o niewiele ponad siedem minut.

Simon Marcic uplasował się za czołową trójką (+9.28). Czterdzieści sekund za Słoweńcem był David Pabiska. Strata Davida Gaitsa przekroczyła dwanaście minut.

Na dwa etapy przed metą Dakaru 2023 przewaga Vegi nad Moore’em stopniała do 2.36. Patrao wydaje się być na bezpiecznej trzeciej pozycji (+1.05.26), mając w zapasie blisko godzinę i 45 minut nad Pabiską.

- Co za kolejka górska. Awaria skrzyni biegów na dziesiątym etapie, po którym założyliśmy nowy silnik. Awaria chłodnicy na jedenastym etapie, co na szczęście udało się naprawić. Na dwunastym etapie znów byłem w grze - relacjonował Moore. - Dwa odcinki do końca i tylko kilka minut straty do pierwszego miejsca. Trzeba jechać wszystko.

Wyniki - Etap 12

1. Charan Moore (Husqvarna 450 Rally)

2. Javi Vega (Yamaha WR450F Rally) +6.37

3. Mario Patrão (KTM 450 Rally Factory Replica) +7.2

4. Simon Marčič (Husqvarna FE Rally Replica) +9.28

5. David Pabiška (KTM 450 Rally Factory Replica) +10.8

6. David Gaits (KTM 450 Rally) +12.40

7. Makis Dewi Rees-Stavros (Husqvarna FR450 Rally) +14.34

8. Clément Razy (KTM 450 Rally) +20.54

9. Stuart Gregory (KTM 450 Rally Replica) +36.7

10.Cesare Zacchetti (KTM 450 Rally Factory Replica) +42.4

Po etapie: 1.Vega, 2. Moore +2.36, 3.Patrao +1.05.26, 4. Pabiska +2.49.44, 5.Gaits +4.28.46, 6.Marcic +5.22.47, 7.Rees-Stavros +5.58.19, 8.Vlcek +8.18.18, 9.Zachetti +9.11.51, 10.Gregory +9.38.46

Video: Akcja z 11 etapu Rajdu Dakar 2023