Motul ponownie jest partnerem tego kultowego wydarzenia. Firma wspiera również wielu czołowych zawodników rywalizujących w tym maratonie.

Oto niektórzy z nich, którzy w sobotę ruszą do prologu otwierającego 45 edycję Dakaru, a następnie zmierzą się z czternastoma etapami.

Guerlain Chicherit (GCK Motorsport): - To co się stało w tym roku jest bardzo pozytywne. Od razu poczułem się komfortowo w nowym samochodzie. Oczywiście podczas testów wszyscy myślimy, że jesteśmy mistrzami świata, ale te odczucia potwierdziły się podczas Rajdu Maroka. Jeśli chodzi o czystą prędkość, często byliśmy najszybsi. Od dawna chciałem wrócić do dobrego samochodu, a ten jest zdolny do wszystkiego. W Maroku uważałem, żeby jechać dwa stopnie poniżej swoich możliwości i nie popełniłem najmniejszego błędu: przyjechałem gotowy do walki, a wyjechałem pewny siebie. Nawigacja była skomplikowana, a mimo to Alex wykonał świetną robotę. Myślę, że jesteśmy na tyle dojrzali, aby przejechać czekający dystans. Niewiadomą jest oczywiście wydajność i niezawodność Audi, a w Maroku nie zatrzymały się ani razu. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem tak silnych rywali. Podczas gdy czekamy na rozwój przepisów dotyczących pojazdów napędzanych energią alternatywną, zdecydowałem się oddzielić sprawy związane z tym autem, które będziemy przygotowywać z GCK. Chcę dać sobie szansę na wygranie Dakaru. A jeśli w 2025 roku nasz samochód będzie gotowy, również będę chciał zrealizować ten cel.

Mathieu Serradori (Century Racing Factory Team): - Współpraca z Century została zaakcentowana w tym sezonie, ponieważ przejęliśmy od producenta pojazd i część inżynierów. Po raz pierwszy na Dakarze, Century Racing zapewnia fabryczne wsparcie dla dwóch samochodów, w którym zasiądziemy ja i Brian Baragwanath, licząc na zmniejszenie dystansu dzielącego nas od T1+. Dysponujemy silnikiem o szerszym zakresie zastosowania. Przetestowaliśmy auto w Namibii na dużych wydmach reprezentatywnych dla tego, co powinniśmy spotkać w Dakarze w tym roku i byliśmy zadowoleni z rezultatu pracy. Teraz nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, czy ta ewolucja skróci nasz czas jazdy na etapach. Nie uważam nas już za prywatnych kierowców, choć nie mamy jeszcze takich środków, jak ci reprezentujący producentów w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jesteśmy na drodze do profesjonalizacji, na właściwej ścieżce, aby walczyć w czołówce, a nawet dlaczego nie w Top 5?

Christian Lavieille (MD Rallye Sport): - MD Rallye zbudowało dla nas świetny pakiet. Samochód ma duży potencjał i powinien okazać się bardzo szybki. Z drugiej strony musimy być szczerzy wobec siebie. Jako prywatny zespół ciężko będzie dotrzymać kroku ekipom fabrycznym. Naszym głównym celem jest po prostu zaliczyć jak najlepszy rajd i zobaczymy, jak daleko w górę tabeli nas to zaprowadzi. Od dłuższego czasu jestem bardzo zadowolony z obecności Motula u mojego boku i cieszę się, że będę mógł pojechać w Dakarze „samochodem Motula”. Z całą powagą, jestem bardzo zadowolony z tego pojazdu i Motula. To producent środków smarnych o najsilniejszej tożsamości motorsportowej ze wszystkich i jestem wdzięczny, że mogę być z nimi związany.

David Zille (South Racing Can-Am): - Dla nas Dakar 2022 był bardzo dobry. Wyznaczyliśmy sobie cel: chcieliśmy wejść do pierwszej dziesiątki i udało się zająć dziesiąte miejsce. To był trudny rajd nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Trzeba utrzymać koncentrację każdego dnia. Następnie udaliśmy się do Maroka. Przy całym treningu, który wykonaliśmy do tamtego momentu, konieczny był powrót do samochodu rajdowego. Chociaż jedenasta pozycja nie była zła, to wiedząc, jakie mamy tempo, chcemy powalczyć o ambitny rezultat na Dakarze.

Gerard Farres Guell (South Racing Can-Am): - Jestem podekscytowany, że mogę kontynuować współpracę z zespołem, który dał mi wszystko. To będzie mój piąty rok z South Racing po sięgnięciu z nimi po moje drugie podium i zbliżeniu się do zwycięstwa w 2022 roku. UTV bardzo zmienił moją mentalność w porównaniu z okresem jazdy na motocyklu. Nigdy się nie bałem, ale miałem duży respekt dla wyzwania i niebezpieczeństwa tego rajdu. Będąc w T4, mogę bardziej skupić się na jeździe i czerpaniu radości z rywalizacji. Nigdy nie będzie tak jak w przypadku motocykli, które zawsze były moją pasją, ale świetnie się bawię i wciąż jestem konkurencyjny.

Molly Taylor (South Racing Can Am): - Pochodzę z rodziny związanej ze sportami motorowymi. Mój dziadek jeździł w rajdach samochodowych, a mama była czterokrotną mistrzynią Australii jako pilotka. Zaczęłam w wieku 15 lat, więc mogę powiedzieć, że sporty motorowe to moje życie. Zawsze myślałem o tym, aby bardziej zaangażować się w świat cross country. Dakar był imprezą, którą często oglądałam. Pamiętam, jak siedziałem na kanapie i widziałam, przez co ludzie musieli przejść na środku pustkowia. Wiele się nauczyłem z mojego pierwszego doświadczenia w Dakarze i nie mogę się doczekać, aby teraz wykorzystać tę wiedzę. W ramach naszych przygotowań zaliczyliśmy też Rajd Maroka. Czas startować.

Pietro Cinotto (Xtremeplus Polaris Factory Team): - Powrót na Dakar w zeszłym roku był niesamowity. To był mój pierwszy raz w UTV, po jeździe T2. Było to więc zupełnie inne doświadczenie. Popełniłem błąd drugiego dnia, więc cały rajd polegał na odrabianiu strat. Zaliczyliśmy fajną przygodę. Teraz mam większe doświadczenie, podczas gdy mój brat Carlo nie brał udziału w Dakarze od 10 lat.

- Jestem podekscytowany, bo w końcu nasza trójka znów robi to razem. Czeka nas rodzinna rywalizacja. Oczywiście, jeśli któryś z nas będzie miał problem, postaramy się mu pomóc jak tylko możemy. W każdym razie jesteśmy tutaj, aby się ścigać, a nie cieszyć widokami i wspólnym czasem, chociaż pustynia jest niesamowita. W zeszłym roku odkryłem ten nowy kraj dla mnie. Pamiętam, jak stałem na szczycie wydmy i gdziekolwiek spojrzałem, wszędzie był piasek.

