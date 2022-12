Huntery zadebiutowały w 2021 roku, a ich powstanie było owocem współpracy Prodrive i Księstwa Bahrajnu. W pierwszym starcie Nani Roma i Alexandre Winocq zmieścili się w piątce. Zawodów nie ukończyli Sebastien Loeb i Daniel Elena.

W drugim podejściu do legendarnego maratonu Bahrain Raid Xtreme wystawił trzy samochody. Do składu dołączyli Orlando Terranova i Daniel Oliveras Carreras. Loeb - pilotowany przez Fabiana Lurquina - uplasował się na drugiej pozycji. Terranova i Carreras finiszowali na czwartym miejscu. Roma i Alex Haro Bravo po wielu problemach byli daleko w wynikach.

Podczas najbliższej edycji Dakaru z bezdrożami Arabii Saudyjskiej zmierzą się cztery Huntery T1+.

Fabryczną ekipę reprezentować będą Loeb i Lurquin oraz Terranova i Bravo. W Prodrive liczą, że do trzech razy sztuka i wreszcie uda się stanąć na najwyższym stopniu podium. Hunter był konkurencyjny w trakcie sezonu mistrzostw świata w cross-country, zaliczając dublet w Rajdzie Maroka.

Loeb nie ukrywa bojowego nastawienia, chwaląc sobie przygotowania do najważniejszego wydarzenia sezonu w rajdach terenowych:

- Po przygotowaniach w Maroku i Andaluzji wiemy, że mamy bardzo dobry samochód na Dakar - przyznał Loeb. - My też pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie dorównać osiągom Huntera.

- Fabian i ja jesteśmy gotowi i skoncentrujemy się na odpowiedniej pracy w samochodzie. Postaramy się być konsekwentni i bez problemów przejechać kilka odcinków. Czeka nas kilka długich dni na wydmach.

- Celem jest zwycięstwo. Jesteśmy już podekscytowani zbliżającą się rywalizacją.

Terranova po raz piętnasty stanie na starcie Dakaru. Ambicją Argentyńczyka jest podium.

- Ciężko trenowałem, szykując się do swojego piętnastego Dakaru - powiedział Terranova. - Jak wszyscy wiemy, pierwszy tydzień będzie trudny, z wieloma kilometrami do pokonania w nowych rejonach Arabii Saudyjskiej. To dla wszystkich będzie sprawdzian.

- Alex i ja byliśmy w Maroku blisko wygranej, ale na przeszkodzie stanęły przebicia opon. Musimy sobie z tym poradzić. Po czwartym miejscu w edycji 2022 i wygranym etapie jesteśmy gotowi na zbliżające się wyzwanie.

Dwa pozostałe Huntery obsadzą: Guerlain Chicherit i Alexandre Winocq oraz Vaidotas Zala i Paulo Fiuza.

Rajd Dakar rozpocznie się 31 grudnia od krótkiego prologu.

#211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb Photo by: A.S.O.