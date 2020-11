Dąbrowski ambicje ma bardzo duże i poparte sukcesami, których w tak młodym wieku ma już całkiem sporo. Kilka dni temu wywalczył sobie 3 miejsce w Pucharze Świata Juniorów w Rajdach Baja, debiutując w tej dyscyplinie.

Styczeń dla kibiców rajdów terenowych to najbardziej wyczekiwany czas w roku, bowiem właśnie wtedy rozgrywany jest kultowy Rajd Dakar. Jeszcze bardziej niecierpliwie na ten supermaraton czekają zawodnicy, którzy do startu w nim przygotowują się latami. Tymczasem na starcie Dakaru 2021 stanie bardzo młody, bo zaledwie 19-letni Konrad Dąbrowski, syn polskiego dakarowego weterana i trzykrotnego Mistrza Świata w Rajdach Cross-Country, Marka Dąbrowskiego. Konrad idzie tym samym w ślady swojego ojca, który jest także jego trenerem i mentorem.

Konrad Dąbrowski rozpoczął swoją karierę motocyklową bardzo wcześnie, bo już w wieku 13 lat startował w Motocrossowych Mistrzostwach Polski. Pod okiem ojca z czasem poznawał także inne dyscypliny. W 2019 roku, zaledwie dwa dni po uzyskaniu prawa jazdy, 18-letni Konrad po raz pierwszy zmierzył się z rajdami cross-country, biorąc udział w uznawanym za pewnego rodzaju preludium do Rajdu Dakar pięciodniowym Rallye du Maroc. W ten sposób młody zawodnik zadebiutował w Mistrzostwach Świata w Rajdach Cross-Country, w dodatku będąc najmłodszym zawodnikiem, jaki ukończył ten rajd. Kolejnym przełomowym momentem w karierze Konrada Dąbrowskiego był udział w styczniowym Africa Eco Race, dwutygodniowym maratonie wiodącym trasami dawnych, afrykańskich edycji Rajdu Dakar. Wywalczył tam sobie 8 miejsce w klasyfikacji generalnej motocyklistów oraz 1 w klasyfikacji Juniorów. Dalszą część roku – choć wyjątkowo trudnego, bo wiele imprez było odwołanych - Konrad Dąbrowski również solidnie przepracował, poznając kolejne dyscypliny i odnosząc w nich kolejne sukcesy. Zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów w Cross-Country (polskie zawody cross-country mają inną formułę niż światowe rajdy cross-country), stanął także na juniorskim podium Mistrzostw Polski Enduro.

Do tego zestawu trofeów w ostatnim czasie dorzucił 3 miejsce w Pucharze Świata Juniorów w Rajdach Baja, które wywalczył sobie podczas rozgrywanej w dniach 5-7 listopada w Portugalii Baja Portalegre 500. Na portugalskich trasach Konrad Dąbrowski zadebiutował w rajdach baja i, jak widać, także w tej dyscyplinie doskonale się odnalazł. Było to niełatwe zadanie, bowiem rajd rozgrywany był w ulewnym deszczu, który zamieniał trasy w rwące potoki, jednak młodemu Polakowi udało się dotrzeć do mety, zdobywając 3 miejsce w klasyfikacji juniorskiej w rajdzie i ostatecznie także w całym Pucharze Świata. Ten start był niezwykle istotny dla Konrada Dąbrowskiego, gdyż był on jedną z ważniejszych części przygotowań do Rajdu Dakar i ostatnim sprawdzianem przed styczniowym maratonem.

- Był to mój debiut w rajdzie typu baja i kolejne zdobyte doświadczenie, tym razem w imprezie długodystansowej na terenie Europy. Bardzo się cieszę, że organizatorom udało się rozegrać tę imprezę mimo obostrzeń związanych z pandemią, ale również z ulewnymi deszczami, które praktycznie zatopiły większą część kilometrów oesowych. Formuła rajdów baja to dla mnie nowe doświadczenie. W przyszłym sezonie chciałbym powalczyć o pierwsze miejsce w Pucharze Świata Juniorów w Rajdach Baja i cieszę się, że mimo wszelkich utrudnień udało nam się stanąć na starcie. Jest to kolejne doświadczenie i trening przed moim największym życiowym wyzwaniem czyli startem w "Dakarze". Chciałbym bardzo podziękować mojemu tacie Markowi, Jackowi Czachorowi za treningi i wskazówki oraz całej ekipie DUUST i Diverse za wsparcie – mówi Konrad Dąbrowski.

Na Rajdzie Dakar 2021 Konrad również będzie mógł liczyć na wsparcie ojca, bowiem wystartuje tu także w barwach DUUST Rally Team. Zespół ten założyli właśnie Marek Dąbrowski i Jacek Czachor, którzy łącznie zdobyli 5 tytułów Mistrza Świata w Rajdach Cross-Country i 15 razy startowali w Rajdzie Dakar. DUUST Rally Team to jedyny całkowicie polski zespół motocyklowy, przygotowujący zawodników z całego świata. W Rajdzie Dakar są obecni od 2000 roku. Od 2015 roku DUUST Rally Team jest oficjalnym satelickim zespołem fabrycznego teamu KTM, najpoważniejszego gracza na arenie Mistrzostw Świata oraz Rajdu Dakar. Przygotowujący się pod tak profesjonalnym okiem Konrad Dąbrowski ma na swój pierwszy Dakar ambitne plany – chce wywalczyć jak najwyższą pozycję w klasyfikacji dakarowych debiutantów „Rookie”. Dotychczasowe osiągnięcia tego młodego zawodnika pozwalają liczyć na to, że te cele zrealizuje. Dakar 2021 startuje 3 stycznia, zaś metę rajdu zaplanowano na 15 stycznia. Po raz drugi ten kultowy supermaraton rozgrywany będzie na terenie Arabii Saudyjskiej. Zmierzy się tu znacznie ponad setka motocyklistów z całego świata, spośród których Konrad Dąbrowski jest najmłodszym reprezentantem naszego kraju.

