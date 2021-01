W czwartek trasa jedenastego etapu prowadzi z Al-Ula do Yanbu. Jego łączna długość wynosi 598 kilometrów, a sam odcinek specjalny, po zaprezentowanych we wtorek zmianach, to 466 kilometrów (pierwotnie miało być 511). Modyfikacje podyktowane są niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w tym rejonie, w ostatnich dniach.

Na pierwsze 127 kilometrów składają się szybkie sekcje oraz kręte szutrowe drogi w dużych dolinach, podobnie jak w ostatnich dniach. Potem wyznaczono neutralizację aż do 160 kilometra. Następnie do 305 kilometra w menu są ponownie kręte drogi, duże doliny, wyschnięte koryta rzek i sporo zmian tempa jazdy.

Druga neutralizacja ciągnie się od 305 do 343 kilometra, a potem zaczną się wydmy, poziomu drugiego i trzeciego, które pozostają kluczowym fragmentem tego decydującego etapu. Wg aktualnych informacji przez ostatnich 70 kilometrów również nie będzie mierzony czas.

Wybrane fragmenty stref neutralizacji zostały poprowadzone drogami asfaltowymi. W części wyschniętych do tej pory jezior, gdzie miała przebiegać trasa, pojawiła się woda, po niedawnych opadach deszczu.

Jedenasty etap już od dawna pozostaje podkreślony na czerwono w rozpisce organizatora. Uważa się, że rozstrzygną się na nim losy rywalizacji w większości kategorii.

Motocykliści startują od 05:35 polskiego czasu, quadowcy od 06:33, załogi samochodów od 07:31, ciężarówek od 08:32, a T3 i T4 od 08:48.