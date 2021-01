W piątek z planowanych 225 kilometrów na finał tegorocznej edycji, uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania 202 km, z Janbu do Dżuddy.

Zawodnicy ukończą odcinek specjalny nad brzegiem Morza Czerwonego, co ma przypominać dawne lata, kiedy meta Rajdu Dakar byłą nad Różowym Jeziorem w Senegalu.

Jutro podczas pierwszych 13 kilometrów do pokonania będzie pofalowany piaszczysty teren oraz wydmy ze stromymi zjazdami. Dalej, do 30 kilometra bohaterem będzie piaszczysta dolina, pomiędzy czarnymi, kamiennymi górami, ale też i wydmami. Między 57 km a 83 km to szutrowe drogi w kanionach, po których czekają kolejne wydmy.

Od 83 do 91 kilometra trasę poprowadzono piaszczystymi drogami na płaskowyżach, które dalej ustąpią miejsca szutrom w małych kanionach, będą też kamieniste odcinki do 170 kilometra oraz koryto wyschniętej rzeki przed 179 kilometrem. Końcowy odcinek to polne drogi przed dotarciem do szybkiej, piaszczystej sekcji nad brzegiem morza.

Motocykliści i quadowcy startują od godziny 05:25 polskiego czasu, załogi samochodów, ciężarówek, T3 i T4 od 07:15.

Pierwszy motocyklista spodziewany jest na mecie około godziny 07:44 polskiego czasu, a załoga samochodu o 09:34.