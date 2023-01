Dakar: Etap 13 - Ostatnie surfowanie

Wyjazd z regionu Empty Quarter może być decydujący w wielu kwestiach. Z jednej strony to ostatnia okazja do surfowania po licznych łańcuchach wydm, z drugiej to jeszcze jedna szansa poprawienie swojej pozycji w generalce danej kategorii.

Co prawda odcinek specjalny nie jest długi, ale mimo to wytrzymałość fizyczna i mechaniczna znów zostaną poddane próbie.

Na trasie prowadzącej z Sheybah do Al-Hofuf dojazdówki to 521 kilometrów. Natomiast rywalizacja sportowa rozegra się na dystansie 154 kilometrów.

Wydmy stanowią aż 84% próby. 4% to wyschnięte jeziora, 10% sekcje szutrowe, a 2% to te na piaszczystej nawierzchni.

Pierwszy motocyklista na trasę oesu wyruszy o 5:30 polskiego czasu, a pierwsza załoga samochodu dwie godziny później.