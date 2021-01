Dakar: Etap 2 - pierwsze wydmy

W poniedziałek na zawodników czeka poważny sprawdzian umiejętności jazdy po piasku, który zdominuje krajobraz, bowiem piaszczysta nawierzchnia to aż 82 procent trasy, przy czym wydmy to tylko 13 procent. Do pokonania będzie między innymi długa, 30-kilometrowa sekcja wymagających wydm. Długi odcinek trasy prowadzi przez otwarte przestrzenie, a końcowa sekcja to piaszczyste drogi. Pojawią się też koryta wyschniętych rzek. Organizator zwraca uwagę na trudną nawigację szczególnie pomiędzy 181 a 225 kilometrem.

Motocykliści na trasę z Biszy do Wadi Ad-Dawasir wyruszą o 05:05 polskiego czasu, a załogi samochodów, UTV i ciężarówek o godzinie 06:45.