Dakar: Etap 3 - Będzie najpiękniej

We wtorek dakarowa karawana skieruje się z Al-Ula do Ha’il, w północnej Arabii Saudyjskiej.

W rozkładzie dnia znalazło się 668 kilometrów, w tym 447 odcinka specjalnego.

Zawodnicy po opuszczeniu wczesnym rankiem biwaku mają do pokonania krótki dystans 61 km na start oesu, na którym „być może czeka ich najpiękniejsze pięćdziesiąt kilometrów w rajdzie” jak to opisał dyrektor zawodów David Castera.

Jednakże nie będzie czasu na kontemplację tych krajobrazów. Kierowcy i jeźdźcy będą zbyt skupieni na walce o jak najlepszy wynik, a piloci na wyznaczaniu szlaku przez kolejne, liczne kaniony, na tej bardzo szybkiej trasie. Organizator zapowiedział, że wtorkowa próba ma potencjał, aby wstrząsnąć klasyfikacją generalną w każdej kategorii.

Blisko 50% trasy to piach, 38% to podłoże szutrowe, a 13% to kamienie, które tak wielu zawodnikom dały się we znaki w poniedziałek.

Ponownie o godzinie 5.30 polskiego czasu pierwsi motocykliści i quadowcy wyjadą na trasę odcinka, podczas gdy załogi samochodów będą ścigać się od godziny 8:00.

Bo dotarciu do Ha’il wszyscy zadomowią się na tamtejszym biwaku na nieco dłużej. Będzie on bazową wypadową na kolejne etapy aż do piątku.