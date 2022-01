Dakar: Etap 3 - Skrócona trasa

We wtorek uczestnicy tegorocznego Rajdu Dakar zaczną i zakończą dzień na biwaku w Al-Kajsuma.

Do pokonania czeka na nich najpierw 214 kilometrów dojazdówki, następnie odcinek specjalny skrócony do 255 kilometrów (z wcześniej planowanych 368) oraz 166-kilometrowy powrót do na biwak.

Trasa w 54% składa się z nawierzchni piaszczystej, 23% to szutry oraz 23% stanowią wydmy.

Początek trasy to szybkie, płaskie i piaszczyste sekcje, później teren staje się pofałdowany. Od 96 kilometra zawodnicy będą mieli do pokonania wydmy poziomu drugiego, naprzemiennie z piaszczystymi, krętymi i szybkimi drogami.

Największa sekcja wydm, również poziomu drugiego, jest między 169 a 199 kilometrem. Te niższe czekają na uczestników rajdu w okolicach od 199 kilometra. Końcówka trasy to ponownie piaszczyste drogi.

Organizator podczas odprawy poinformował, że podłoże wtorkowego etapu jest dość wilgotne, ze względu na mocne opady deszczu w ostatnich godzinach.

Pierwsi motocykliści i zawodnicy zasiadający na quadach przystąpią do rywalizacji od 5:45 polskiego czasu. Załogi samochodów ruszą od 8:25.