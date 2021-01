Dakar: Etap 4 - w kierunku stolicy

Trasa będzie prowadziła z Wadi Ad-Dawasir do Rijadu - stolicy Arabii Saudyjskiej, położonej w środkowej części kraju. Jeśli uwzględni się zarówno dojazdówki i odcinek specjalny, jest to najdłuższy etap rajdu - 813 km. Rywalizacja rozegra się na trasie o długości 337 km.

Organizator nazywa ten etap „przejściowym”, który prawdopodobnie nie będzie mieć znaczącego wpływu na klasyfikację generalną. Mało prawdopodobne, aby część sportowa pchnęła uczestników do granic ich możliwości. Wręcz przeciwnie, starano się położyć nacisk na dobrą zabawę za kierownicą, mimo, że kręte drogi nie dadzą zawodnikom wytchnienia. Warto jednak pamiętać, że nawet najdrobniejszy błąd może okazać się bardzo kosztowny. 65 procent nawierzchni to piasek, 34 to szutry, a reszta to kamienie.

Motocykle i quady ruszają na trasę o 07:10 polskiego czasu, a samochody, T3 i T4 oraz ciężarówki o 09:15.