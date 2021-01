Dakar: Etap 5 - gigant

Na piątym etapie 205 kilometrów dojazdówek to nic w porównaniu do dystansu odcinka specjalnego, którego długość wynosi 456 kilometrów.

Organizator rajdu określa etap mianem „gigant”. Trasę wytyczono w bardzo zróżnicowanym terenie. W planie są: pułapki nawigacyjne, duża sekcja wydm na półmetku oraz wiele miejsc z luźnymi, ostrymi kamieniami, gdzie zbyt mocne tempo będzie można przypłacić przebitymi oponami i stratą cennych minut. Liczyć się będzie rozwaga i cierpliwość.

Wg wyliczeń ASO, 53 procent trasy to nawierzchnia szutrowa, 25 to piasek, 20 wydmy, reszta to wspomniane ostre kamienie.

Motocykliści i quadowcy ruszą na trasę o 05:00 polskiego czasu. Załogi samochodów, T3 i T4 startują od 06:55, a ciężarówek od 09:05.