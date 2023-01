Dakar: Etap 6 - Będzie szybko

Początkowo zakładano, że szósty etap będzie najdłuższym odcinkiem specjalnym Dakaru. Planowano dystans 467 kilometrów, skrócono go jednak o sto, ze względu na ulewne deszcze w ostatnich dniach. Efektem niekorzystnych warunków pogodowych są zniszczona nieco trasa i konieczność skierowania się na inne miejsce biwakowe. Załogi bowiem po rywalizacji sportowej podążą nie do Al Duwadimi, a do Rijadu.

- Trzycyfrowe wartości na licznikach - tak charakteryzuje organizator piątkową próbę sportową.

Pierwsza część etapu to rozległe płaskowyże, z szybkimi sekcjami. Nawigacja stanie się trudna od 110 kilometra, wtedy też zaczną pojawiać się wydmy, zarówno poziomu pierwszego, jak i drugiego. Te największe szczególnie wystąpią w okolicach 303 km. Końcówka to kręty, ponownie szybki odcinek, na mocno zniszczonej nawierzchni szutrowej.

Wydmy to w sumie 24% wyzwania, piaszczyste sekcje to 58%, szutry 5%, pojawi się nawet asfalt.

Ostatecznie na piątek przygotowano 265 kilometrów dojazdówki, 357 kilometrów odcinka specjalnego, a na finał jeszcze prawie 300 kilometrów podróży do Rijadu.

Motocykliści zaczynają rywalizację od godziny 5:50 polskiego czasu, a załogi samochodów od 7:50.