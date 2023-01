Dakar: Etap 7 - Bez motocykli

Organizatorzy Rajdu Dakar poinformowali o odwołaniu siódmego etapu w kategorii motocykli i quadów, z powodu niekorzystnych warunków pogodowych w Arabii Saudyjskiej.

- W związku z trudnymi warunkami pogodowymi [red. mocne opady deszczu] oraz wysokim poziomem zmęczenia zaobserwowanym wśród wszystkich zawodników tej kategorii, organizatorzy Dakaru podjęli decyzję o odwołaniu siódmego odcinka specjalnego pomiędzy Rijadem a Al Duwadimi - poinformowano.

Motocykliści i quadowcy jutro rano o godzinie 10:00 lokalnego czasu opuszczą biwak w Rijadzie i dojazdówką udadzą się do Al Duwadimi.

W niedzielę, ósmego stycznia wrócą już do rywalizacji zgodnie ze zmienionym harmonogramem, kiedy do pokonania będzie 345 kilometrów skróconego odcinka specjalnego, tego, który pierwotnie miał być siódma próbą sportową przed wprowadzoną zamianą w programie.

W sobotę natomiast normalnie będą ścigać się załogi w kategoriach samochodów, T3, T4 i ciężarówek. W akcji będą też historyki. Rywalizacja rozegra się na dystansie 333 kilometrów. Dojazdówki to w sumie 528 kilometrów. Dla załóg tych jest to etap maratoński, z dwugodzinnym serwisem, za nim ich pojazdy trafią do parc ferme.

Podmokłe szutry to aż 63% sobotniej próby. 13% wyzwania będą stanowiły wydmy, a 20 procent sekcje piaszczyste. Nie zabraknie asfaltu.

Rywalizacja rusza o godzinie 8:35 polskiego czasu.

