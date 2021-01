Trasa wiedzie z Sakaki do Neom. Według zapowiedzi organizatora odcinek specjalny ma przecinać najbardziej spektakularne widokowo rejony Arabii Saudyjskiej. Zawodnicy nie będą mieli jednak wielu okazji do podziwiania krajobrazów, gdyż zarówno teren, jak i nawigacja dostarczy im wiele wyzwań. Druga część etapu maratońskiego ma tendencję do nagradzania tych, którzy byli ostrożni podczas pierwszej. Ósmy etap początkowo będzie zawierał sekcje piaszczyste, następnie będą to kamieniste drogi.

Procentowo dzień zdominują głównie nawierzchnie szutrowa oraz piaszczysta. Co ciekawe, pojawi się też fragment asfaltowy oraz jazda po dnie wyschniętego jeziora.

Zawodnicy zasiadający na motocyklach i quadach rozpoczynają rywalizację od 05:40 polskiego czasu. Dwie godziny później ruszą załogi samochodów, T3 i T4. O 09:45 startują ciężarówki.