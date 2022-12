Dakar i Motul stworzeni dla siebie

Najtrudniejszy rajd świata uwielbiany przez zawodników, do którego przystępują pełni entuzjazmu i determincacji, jest ucieleśnieniem podstawowych wartości Motula, takich jak braterstwo, pasja, uczciwość i innowacje techniczne.

Już po raz czwarty Dakar odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Podczas 15-dniowej imprezy zawodnicy pokonają 8550 kilometrów, z czego 4706 to odcinki specjalne. M.in trzy dni spędzą na największej pustyni na świecie.

Motul będzie w pełni zaangażowany we współpracę z zawodnikami we wszystkich sześciu kategoriach: samochody, motocykle, ciężarówki, quady, UTV i klasyki.

Fabryczny zespół Hondy to jedna z czołowych formacji, którą wspiera Motul. W barwach ekipy zobaczymy takie legendy jak Ricky Brabec, Jose Ignacio Cornejo i Pablo Quintanilla. W tym roku dołączył do nich również Adrien van Beveren.

Brabec, który zajął drugie miejsce w edycji 2021 i wygrał Dakar w 2020 roku, będąc pierwszym Amerykaninem, któremu to się udało, powiedział: - Pracowaliśmy naprawdę ciężko w ramach przygotowań do Rajdu Dakar 2023, skupiając się na nawigacji, prędkości i formie fizycznej. W 2020 roku wygraliśmy Dakar, nie tylko ja, ale także Honda. Jesteśmy dość pewni siebie, ponieważ byliśmy blisko również w sezonie 2019, a na najwyższym stopniu podium staliśmy też w edycji 2021. Skupiamy się na ponownym sięgnięciu po jedynkę.

- Jako zwycięzca Dakaru, może nie czuję tak dużej presji, bowiem już tego dokonałem. Jednak za każdym razem powtarzam, rajd to zawsze skomplikowana gra z tak wieloma zmiennymi, że do ostatniego kilometra wszystko jest możliwe, więc pozostajemy skupieni i zamierzamy dać z siebie wszystko - dodał.

- Czuję się pewnie w kontekście mojej formy przed kolejnym Dakarem - powiedział Quintanilla. - Taka postawa wynika z mojego dużego doświadczenia w tym rajdzie. Przez dziesięć edycji człowiek wiele się nauczył. W tym roku byłem drugi w generalce, a teraz nie mogę doczekać się podjęcia walki o wygraną. Wiem, że mogę to zrobić. To nie jest tylko marzenie. Fakt, że konfiguracja Hondy CRF 450 Rally jest zaprojektowana pod kątem jazdy na pustyni sprawia, że czuję się jeszcze mocniejszy. To świetny balans pomiędzy osiągami, komfortem i bezpieczeństwem.

Dla van Beverena, który dołączył do zespołu HRC na początku tego roku, Dakar nie jest obcy, bowiem startuje w nim od 2016 roku. O swojej współpracy z Motulem powiedział: - Motul jest jednym z referentów w naszym sporcie i w świecie olejów. W branży motocyklowej Motul to prawdziwa marka premium. Jej produkty są świetnej jakości, do tego ma w sobie coś z mody retro. To bardzo autentyczna firma i te produkty nie ograniczają się do oleju, ale obejmują również środki do czyszczenia np. kasków. Ich oferta jest bardzo kompletna. To naprawdę bardzo przydatne partnerstwo dla mnie, ponieważ nie chodzi tylko o marketing, ale o artykuły, których używam i potrzebuję na co dzień.

Motul wspiera również zawodników w kategorii Original by Motul, w której zawodnicy jadą bez asysty i wsparcia zespołów. Będzie również dostarczać środki smarne i inne produkty zawodnikom, którzy ścigają się w większości kategorii dakarowych, od quadów po UTV i Dakar Classic.

Powszechnie uznawany za jedną z najbardziej wyczerpujących i wymagających imprez sportów motorowych na świecie, Dakar jest wspaniałą wizytówką dla produktów Motul. Z powodzeniem zaangażowany od wielu lat poprzez partnerstwo techniczne z zawodnikami we wszystkich kategoriach, międzynarodowy specjalista od środków smarnych, stał się głównym partnerem wydarzenia od 2018 roku.

Wydajność i niezawodność są najważniejsze: od strony mechanicznej każdy element, olej i akcesoria odgrywają swoją rolę. Dakar jest dla Motula doskonałym żywym laboratorium, w którym może testować i rozwijać całą gamę swoich produktów w najbardziej ekstremalnych warunkach. We współpracy z najbardziej utytułowanymi zespołami fabrycznymi na świecie, Motul oferuje swoim partnerom specjalnie dostosowane, wysokowydajne środki smarne i chłodzące z linii 300V Motorsport Line i 300V Factory Line, zapewniające maksymalną ochronę i doskonałe wyniki.

Podczas imprezy zawodnicy mogą liczyć na porady i wiedzę Zespołu Technicznego Motorsport Motul, który pracuje też przy prestiżowych i ekscytujących wydarzeniach, jak MotoGP i Długodystansowe Mistrzostwa Świata, w tym przy 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Na Dakarze ekipa ta jest obecna na każdym biwaku wraz ze swoim Motul Racing Lab: nieoceniona usługa oferująca codzienną analizę oleju wszystkim zawodnikom z każdej kategorii, aby upewnić się, że ich silnik pracuje na najwyższych obrotach, niezależnie od tego, czy używają olejów Motul, czy nie.

Wydajność ma znaczenie wszędzie, podobnie jak wartości, które są wspólne dla Motula i Dakaru. Wzajemne pomaganie sobie w terenie i dzielenie się doświadczeniem doprowadziły firmę Motul do stworzenia nagrody podkreślającej te ludzkie wartości.

Motul jest również dumny z pomagania zawodnikom „Original by Motul”, prawdziwym gladiatorom, którzy przystępują do zawodów mogąc liczyć tylko na siebie, bez żadnego zespołu i asysty. Poprzez zapewnienie im podstawowego komfortu na biwakach, podczas pracy przy swoich maszynach, ich szansa na zabłyśnięcie podczas rajdu wzrasta dzięki firmie Motul.