Dakar: Mówią na mecie

NASSER AL-ATTIYAH: - Dojechaliśmy do mety i jestem bardzo szczęśliwy. To był trudny Dakar dla wszystkich. To szaleństwo, że obroniłem tytuł. Jestem bardzo szczęśliwy, że zwyciężyłem pięć razy, a Mathieu cztery razy. Zawsze chcę wygrywać więcej i więcej, teraz celuję w obronę tytułu mistrza świata. Nie musieliśmy atakować jak szaleni. Udało nam się przebrnąć przez drugi tydzień i triumfować w Dakarze, a to jest najważniejsze.

#201 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Photo by: A.S.O.

SEBASTIEN LOEB: - Jest dobrze. Po tym co wydarzyło się w pierwszym tygodniu, nie mogliśmy liczyć na nic więcej. Nasser był nie do pokonania. Pojechał świetny rajd, nie popełniał błędów. Musimy być zadowoleni z tego, co mamy. Zaliczyliśmy znakomitą drugą część rajdu, podczas której wiele odrobiliśmy. W mistrzostwach mamy teraz remis.

#230 Overdrive Racing Overdrive: Lucas Moraes, Timo Gottschalk Photo by: A.S.O.

LUCAS MORAES: - To bardzo ważne podium dla brazylijskiej społeczności rajdowej, ponieważ nigdy wcześniej się nie udało. Idę świętować z brazylijskimi fotografami. Nie mam porównania z inną edycją Dakaru, ale ta była bardzo ciężka.

#203 X-Raid Mini Jcw Team Mini: Jakub Przygonski, Armand Monleon Photo by: X-raid

KUBA PRZYGOŃSKI: - To były ciężkie dwa tygodnie, pełne wydm, podskoków, kamieni, kolein i wzniesień. Przez cały ten czas trzymaliśmy dobre tempo goniąc czołówkę. Nawet pomimo utrudnień po drugim odcinku, cały czas konsekwentnie wyjeżdżaliśmy dobre wyniki. W tym roku osiemnaste miejsce, już myślimy o mocnym starcie w przyszłym roku.

#210 Orlen Benzina Team Ford: Martin Prokop, Viktor Chytka Photo by: A.S.O.

MARTIN PROKOP: - Jesteśmy na mecie Dakaru. Już mamy potwierdzone szóste miejsce, więc świetnie. To był długi rajd i na pewno najtrudniejszy, w jakim brałem udział. Etapy były różnorodne. Dla nas najważniejszy był drugi etap, kiedy wielu się pomyliło, a my weszliśmy do dziesiątki i cały czas się w niej trzymaliśmy. Shrek jest na mecie, a ja muszę podziękować Viktorowi za świetną pracę. Dziękuję za wsparcie partnerom i kibicom.

#428 Cobant-Energylandia Rally Team BRP: Eryk Goczal, Oriol Mena Photo by: A.S.O.

ERYK GOCZAŁ: - Wygraliśmy Rajd Dakar 2023 w kategorii SSV! Spełniło się moje największe życiowe marzenie! Chciałem w tym moim pierwszym starcie po prostu być na mecie, a my wygrywamy. To był koszmarnie trudny rajd. Dwa dni temu podjęliśmy niezwykle trudną decyzję strategiczną - jestem niezmiernie wdzięczny mojej rodzinie, mojemu tacie i wujkowi za to, jak nam pomogli. Postawili nas na pierwszym miejscu i zrobili wszystko, abyśmy wygrali. I to się opłaciło. Trudno znaleźć mi w tym momencie słowa. Wygraliśmy Dakar!

#400 Red Bull Can-AM Factory Racing Can-AM: Rokas Baciuska, Oriol Vidal Montijano Photo by: Red Bull Content Pool

ROKAS BACIUSKA: - Złamał się stabilizator. Musieliśmy się zatrzymać i go naprawić, przez co straciliśmy 12 minut. Ukończyliśmy na drugiej pozycji. Jest jak jest. Będziemy walczyć o tytuł mistrzów świata. To frustrujące, ponieważ zdarzyło się w ostatnim dniu. To było tylko 136 kilometrów. Nie jest łatwo, ale nadal jesteśmy na podium.

#401 Cobant-Energylandia Rally Team BRP: Marek Goczal, Maciej Marton Photo by: MCH Photo

MAREK GOCZAŁ: - Udało się nam wygrać ten Dakar chyba tylko dzięki ogromnej wierze. Eryk wiedział jakie ma dzisiaj zadanie, ale wiedzieliśmy, że będzie o to bardzo ciężko. Jestem niesamowicie szczęśliwy i dumny. Mamy pierwsze i trzecie miejsce. Szkoda tej awarii skrzyni biegów u Michała. Ale wrócimy tu za rok i weźmiemy wszystkie trzy beduiny za jednym rozdaniem. Wiemy już co poprawić, już rozpoczynamy przygotowania. Dzisiaj na podium usłyszymy „Mazurek Dąbrowskiego”. Eryk pobił rekordy, których długo nikt już nie pobije. Jestem niesamowicie szczęśliwy, jestem dumnym ojcem i mężem. Zrobiliśmy to całą rodziną.

#424 Energylandia Rally Team: Michał Goczał, Szymon Gospodarczyk Photo by: Energylandia Rally Team

MICHAŁ GOCZAŁ: - Mamy to, jesteśmy na mecie Rajdu Dakar. Eryk z Oriolem wygrali, Marek i Maciek są na trzecim miejscu, niesamowity wynik. Brak mi słów. Spełniło się to, o czym tak marzyliśmy. Fantastyczne uczucie, naprawdę. Za rok tu wrócimy i będziemy walczyli o wszystkie trzy miejsca na podium.

Czytaj również: Triumf Goczała i Meny

#47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides Photo by: Red Bull Content Pool

KEVIN BENAVIDES: - Tego poranka nie myślałem o niczym innym, niż pozostać skoncentrowanym na całych 136 kilometrach. Niesamowite uczucie wygrać w końcówce w tak szalonym Dakarze i z tak małą różnicą. Jestem pierwszym motocyklistą, który zwyciężał z dwoma różnymi producentami i czyni mnie to dumnym.

#8 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price Photo by: KTM Images

TOBY PRICE: - Pierwsze odczucia to oczywiście rozczarowanie. Odrobiliśmy sporo w trakcie rajdu. Kevin spisał się jednak świetnie. Trochę zirytowała mnie zmiana przepisów odnośnie zaliczenia punktów kontrolnych. Musiałem dziś trzy razy zawracać i trudno w tym momencie się z tym pogodzić. Wracam jednak do domu w jednym kawałku, choć bez trofeum. To trochę boli. Różnica polegała na tym, że Kevin zawracał tylko raz, a ja dwa razy więcej. Ta edycja była zdecydowanie trudniejsza niż ubiegłoroczna.

#10 Husqvarna Factory Racing: Skyler Howes Photo by: Husqvarna

SKYLER HOWES: - Jak mógłbym nie być zadowolony? Wiedziałem, że ci dwaj przede mną dadzą z siebie wszystko, gdy dzieliło ich 12 sekund. Półtorej minuty straty po tylu godzinach ścigania to coś niesamowitego. Zawsze można zrobić coś lepiej, ale skończyłem na podium. Dzielenie go z takimi legendami jak Kevin i Toby to spełnienie marzeń. Brakuje mi słów. Już zerkam w przyszłość, by tu wrócić i naciskać jeszcze mocniej. Zaszczytem jest być piątym Amerykaninem w historii, który zmieścił się w trójce.

Czytaj również: Zwycięstwo Kevina Benavidesa

#303 Red Bull Off-Road Junior Team USA Presented By BF Goodrich: Austin Jones, Gustavo Gugelmin Photo by: Red Bull Content Pool

AUSTIN JONES: - To nie był łatwy odcinek. Dużo błota, które kilka razy nas spowolniło, gdy wyprzedzaliśmy innych. Dojechaliśmy. To najtrudniejszy Dakar, w jakim startowałem. Było wzloty i upadki, ale pozostaliśmy konsekwentni i udało się. Drugi raz z rzędu. Jestem bardzo zadowolony z pracy jaką wykonał cały zespół. Czapki z głów również przed moim pilotem. Nie wiem jeszcze w jakiej kategorii, ale wrócę w przyszłym roku.

Czytaj również: Udana przesiadka Jonesa

#151 Yamaha Racing - Smx - Drag'On: Alexandre Giroud Photo by: A.S.O.

ALEXANDRE GIROUD: - Wygranie Dakaru to wielkie emocje. Szczęśliwie się to w końcu udaje. Zwłaszcza po 15 dniach rywalizacji i tysiącach kilometrów, drugie zwycięstwo z rzędu jest wyjątkowe. Dziękuję mechanikom, partnerom, rodzinie i przyjaciołom. Musieliśmy pozostać skoncentrowani, choć nie było to łatwe, gdy podczas etapu maratońskiego pojawiła się usterka. Wtedy wygrałem Dakar. Wiedziałem, że jeśli chcę pokonać Argentyńczyków, którzy uwielbiają piasek, muszę narzucić wysokie tempo już na początku rajdu. Teraz wygrana ma inny smak. Pierwsze było wyjątkowe, ponieważ żaden Francuz nie dokonał tego odkąd stworzono kategorię quadów.

Czytaj również: Dominacja Girouda

JANUS VAN KASTEREN: - Wygrana nie przychodzi łatwo. Trzeba mocno cisnąć. Wszyscy mieli swoje problemy w tym rajdzie. My też. Zabrakło nam paliwa i straciliśmy 15 minut. Udało nam się jednak wszystkiemu sprostać i jestem zadowolony. Zrobiliśmy różnicę trzy dni temu wygrywając etap o 30 minut.

#502 Boss Machinery Team De Rooy Iveco: Janus van Kasteren, Darek Rodewald, Marcel Snijders Photo by: A.S.O.