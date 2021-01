Dakar: Mówią po 11 etapie

NASSER AL-ATTIYAH: - Nie było łatwo. Nie chcę jakoś tego komentować. Naprawdę, jestem zadowolony, że dotarliśmy do jedenastego dnia bez żadnych problemów technicznych. Natomiast tak jak w zeszłym roku, mamy wiele kłopotów z oponami, ale cóż, mam nadzieję, że w przyszłym roku będą lepsze przepisy dla wszystkich. Został jeszcze jeden dzień, ale jak mówię, mieliśmy dużo przebitych opon, chyba szesnaście, a na każdą przypada jakieś półtorej minuty straty. Zobaczymy, co będzie jutro.

STEPHANE PETERHANSEL: - Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, dzisiejszy odcinek był bardzo skomplikowany. Nawigacja nie była łatwa. Poza tym złapaliśmy dwa kapcie. Zwłaszcza ten drugi był dziwny, ponieważ wydarzył się na wydmach. Tuż za szczytem jednej z nich były kamienie. Dostrzeżenie ich nie było możliwe, a uderzenie mocne. Straciliśmy jedynie kilka minut. To jak nic. Został jeden dzień. Trzymajcie kciuki, żebyśmy utrzymali pierwsze miejsce.

DIRK VON ZITZEWITZ (pilot Yazeeda Al Rajhiego): - To był najdłuższy i najtrudniejszy etap. Został skrócony, aby ominąć zalane fragmenty, ale nie stracił nic ze swojej trudności. Otwieraliśmy trasę, ale na 80 kilometrze uderzyliśmy w kamień. Początkowo podejrzewaliśmy, że doszło do uszkodzenia dyferencjału, bowiem w aucie zrobiło się brutalnie głośno. Hałas pojawił się podczas pierwszej neutralizacji. W drugiej części odcinka cały czas zamienialiśmy się pozycjami z Nasserem, również z powodu przebitych opon. Po drugiej neutralizacji otwieraliśmy znów trasę, Nasser bowiem popełnił błąd w nawigacji. W końcowej sekcji natomiast roadbook nie był zbyt precyzyjny i musieliśmy zawracać, aby odhaczyć waypoint. Organizator bawił się z nami trochę w kotka i myszkę. Teraz obaj jesteśmy wyczerpani.

SAM SUNDERLAND: - Wiedziałem, że dziś jest jedna z moich ostatnich szans na wygraną. Przez cały dzień dawałem z siebie wszystko. Chłopcy z przodu wykonali świetną pracę. Nie mogę być smutny, ponieważ poszło mi nieźle i odrobiłem sporo czasu. Jestem zadowolony ze swojej formy. Wciąż mamy przed sobą jeden dzień. Wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć. Trudny odcinek, podobnie jak i cały Dakar. Jestem wdzięczny zespołowi za ich pracę.

KEVIN BENAVIDES: - Ruszałem na trasę jako trzeci. Wykonaliśmy dobrą robotę z Ricky’m. To był trudny dzień, bardzo długi, sporo nawigacji i dużo jazdy w piachu i po wydmach. Otwierałem trasę do około 200 kilometra. Wraz z Ricky’m przycisnęliśmy na wydmach. Nie jest łatwo jechać na czele przez cały dzień, ale oto jesteśmy. Jutro zaatakuję, tak jak podczas każdego etapu.

DANIEL SANDERS: - Wygląda na to, że ten etap poszedł nam całkiem dobrze. Mimo, że był to długi i trudny odcinek, na którym popełniłem kilka błędów, wynik ostatecznie jest niezły. Rano dobrze szło z nawigacją i odrobiłem sporo czasu, do jakiegoś 150 kilometra. Potem było dużo kurzu, w którym przytrafiły się drobne błędy. Starałem się wytrzymać presję ze strony zawodników jadących z tyłu, ale przede wszystkim pilnowałem roadbooka. Dogonili mnie jednak i potem podążałem za nimi. Ostatnia partia była bardzo zdradliwa w kontekście nawigacji. To był chyba mój ulubiony odcinek, jak do tej pory, fajnie jechało się w kanionach. Generalnie było ciężko (na tym rajdzie). Został nam jeszcze jeden dzień i naprawdę nie mogę doczekać się jutrzejszej mety.

JOAN BARREDA: - Przepraszam wszystkich. Jestem w szpitalu i przechodzę właśnie tomografię. Upadek dwa dni temu, w którym straciłem przytomność, odcisnął na mnie swoje piętno. Naprawdę chciałem kontynuować udział w rajdzie i zająć jak najlepsze miejsce. To jednak się nie udało. Dziękuję zespołowi Monster Energy Honda i wszystkim Wam, że zawsze mnie wspieraliście.

news aktualizowany