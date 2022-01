Dakar: Mówią po prologu

STEPHANE PETERHANSEL: - Na starcie do odcinka, towarzyszyło nam wiele emocji, po ciężkiej pracy, jaką wykonaliśmy przez ostatnie miesiące. Podeszliśmy do tego etapu łagodnie. Ścigaliśmy się przez 20 kilometrów i udało nam się rozkręcić. Jesteśmy bardzo ostrożni i pilnujemy wszystkich parametrów, ale samochód jest przyjemny w prowadzeniu. To świetna zabawa, a to jest bardzo ważne. Potwierdza to wszystkie dane, które zebraliśmy podczas testów. Samochód dobrze radzi sobie z pokonywaniem wydm, co również jest świetne. Chcieliśmy uniknąć finiszu w pierwszej dziesiątce, żeby nie musieć dokonywać wyboru pozycji startowej, więc pojechałem bardzo wolno.

SEBASTIEN LOEB: - Podszedłem do tego na spokojnie, bo nie chciałem stracić wszystkiego na pierwszym etapie, razem z pilotem byliśmy czujni. Nie chcieliśmy, by jakaś urwana wydma nas zaskoczyła. I tak poszło mi całkiem nieźle. Teraz jestem na trzecim miejscu, choć daleko za najszybszym czasem. Kolejny rok, kolejny popis Nassera na prologu. Przyzwyczailiśmy się do tego, ale to daje nam pojęcie, jak wyglądają możliwości innych samochodów.

GINIEL DE VILLIERS: - Chciałem jedynie czysto przejechać ten etap. Na jednym z zakrętów prawie uderzyliśmy w duży kamień, musieliśmy być czujni na tym górzystym odcinku. Jestem jeszcze trochę zardzewiały i muszę znaleźć swoje tempo. W każdym razie jestem zadowolony z mojego pierwszego występu. Zawirowania związane z testem na Covid dały mi się we znaki i myślę, że będę potrzebował kilku dni by wrócić do formy.

KEVIN BENAVIDES: - Rozpoczęcie Dakaru od prologu nigdy nie jest łatwe, bo wszyscy są zdenerwowani. Na początku byłem trochę spięty, ale potem czułem się lepiej i w końcu dobrze mi poszło. To było ważne, aby uzyskać dobry wynik, ponieważ wieczorem będziemy wybierać nasze pozycje startowe. Mam 600 kilometrów dojazdówki, aby przemyśleć, która będzie najlepsza.

DANIEL SANDERS: - Czułem się naprawdę komfortowo na prologu, motocykl prowadził się niewiarygodnie dobrze. Fajnie jest pokazać trochę prędkości, ale nawigacja zacznie się dopiero jutro. Czeka nas długi rajd. Wynik ten daje mi dobrą możliwość do wyboru pozycji startowej od 10 do 15 miejsca na jutro. Fajnie jest odnieść pierwsze etapowe zwycięstwo w Dakarze.

ADRIEN VAN BEVEREN: - Bolało mnie ramię i nie byłem do końca zrelaksowany, ale znam to uczucie i będzie lepiej. Spoglądam tylko na swoją jazdę i daję z siebie wszystko. Strategię odkładam na dalszy plan. Nie udało mi się ukończyć Dakaru od 2017 roku i chcę wreszcie przejechać cały ten dystans. Jeśli będę w stanie podążać na swoim poziomie, myślę, że poradzę sobie świetnie. Mam nadzieję, że cała ciężka praca wykonana podczas przygotowań się opłaci.

PABLO QUINTANILLA: - To był dla mnie dobry początek, ważne jest, aby dobrze spisać się pierwszego dnia. Złapałem już swój rytm. Starałem się dać z siebie wszystko, chciałem dojechać do mety w pierwszej czwórce lub piątce, więc w sumie nie jest źle. Będę chciał wystartować do jutrzejszego etapu jak najdalej z tyłu i mam nadzieję, że to da mi przewagę.

MATTHIAS WALKNER: - Prolog był niezwykle trudny i intensywny, przerażający nawet w niektórych miejscach, gdzie było bardzo miękko, ale starałem się znaleźć odpowiednie tempo i wszystko poszło dobrze. Myślę, że piętnaste miejsce to najlepsza pozycja startowa na jutro.

