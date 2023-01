Dakar spełniony sportowo

Rajd Dakar już po raz czwarty został rozegrany w Arabii Saudyjskiej. W tym roku na zróżnicowanym terenie uczestnicy zawodów pokonali w sumie ponad 8500 kilometrów na przestrzeni dwóch tygodni. W harmonogramie było czternaście etapów i prolog.

Dyrektor imprezy - David Castera podsumowując styczniowe wydarzenie wskazał, że spełniło oczekiwania zarówno w kontekście trudności wyzwania jak również poziomu rywalizacji sportowej.

- Jestem bardzo zadowolony z tego Dakaru. Był trudny, ale chciałem, żeby tak było i po czterech latach udało się wypracować formę zawodów, na jaką liczyłem - powiedział Francuz.

- Poziom trudności był dobry, taki, którego należy trzymać się w kolejnych edycjach. To bardzo ważne - kontynuował. - Mieliśmy dwuczęściową trasę. W pierwszym tygodniu z długimi etapami, a w drugim odcinki o zupełnie innej charakterystyce, prowadzące przez wydmy, o których część zawodników mówiła, że były łatwe, a inni, iż bardzo trudne.

- Wiele zależy od uczestników, ale myślę, że można wyznaczyć próby nieco dłuższe, choć trzeba pamiętać, że połowa zawodników może utknąć na wydmach, więc należy znaleźć odpowiednią równowagę w wyzwaniach przygotowanych dla amatorów i profesjonalistów - podkreślił. - W każdym razie musimy utrzymać tegoroczną skalę trudności Dakaru.

Castera jest zachwycony ekscytującą rywalizacją sportową, szczególnie pośród motocyklistów, gdyż ta w kategorii samochodów rozstrzygnęła się dość wcześnie po nieszczęściach Audi w pierwszym tygodniu Dakaru.

- Jestem również bardzo zadowolony ze sportowej strony rajdu, a jeszcze bardziej z kategorii motocykli, gdzie obserwowaliśmy niezwykłe ściganie aż do mety ostatniego etapu. O zwycięstwie zadecydowały 43 sekundy, co jest niesamowite i nigdy wcześniej się to nie zdarzyło - powiedział Castera. - W tej stawce jest bardzo wysoki poziom.

- W przypadku samochodów prawdą jest, że było inaczej. Nasser Al-Attiyah, szybko miał przewagę nad innymi, ale widzieliśmy, że wielu mogło wygrać. Wszystko to sprawia, że w przyszłym roku znów będziemy mieli ciekawy rajd - podsumował.

Video: Dakar 2023 - Etap 14 - Najważniejsze wydarzenia