Dakarowe historie: Bolońskie UTV

26-letnia Rebecca Busi posmakowała maratonu, gdy uczestniczyła w Dakar Classic w styczniu ubiegłego roku. To doświadczenie ją przekonało do kolejnego udziału w maratonie. Właśnie podczas swojej pierwszej podróży przez Arabię Saudyjską poznała Giulię Maroni, która w tym czasie również brała udział w rywalizacji historyków, a teraz została jej pilotką w edycji 2023.

Jeśli chodzi o Busi, zew pustyni już od dawna wywierał wpływ na dziewczynę z Bolonii, która obserwowała poczynania ojca, Roberto, w jego przygodach na dwóch kółkach. Był on utalentowanym zawodnikiem enduro, który wielokrotnie startował między innymi w Rajdzie Faraonów, ale ciężka kontuzja nogi przekreśliła jego nadzieje na udział w Dakarze. Jego szalone marzenie żyło w rodzinie, aż spełniło się w tym roku, kiedy dwie koleżanki wskoczyły do Can-Ama obsługiwanego przez HRT Technology Team. Ojciec, chcąc zobaczyć to z bliska, podjął się nowej roli jako kierowca kampera, z którego na biwakach korzystają Rebeka i Giulia.

- To było nasze marzenie - mówił Roberto. - Jestem przytłoczony emocjami i niezwykle dumny z tego, że udało jej się osiągnąć ten pierwszy kamień milowy.

Już pierwsze kilometry rajdu zapewniły przygody załodze numer 447.

- Nikt tutaj nie jest większym amatorem niż ja, a to był pierwszy raz, kiedy prowadziłam ten pojazd - mówiła Rebecca, żartując z siebie. - Prolog był całkiem fajny, ale od początku zmagaliśmy się z wodą. Było wtedy błoto, a ponieważ wciąż zapoznawaliśmy się z samochodem, nie mieliśmy pojęcia, gdzie jest przełącznik wycieraczek! To dość zabawne, ale mam nadzieję, że nie jest to znak nadchodzących rzeczy.

Młoda Włoszka właśnie ukończyła studia ekonomiczne po spędzeniu ostatniego roku poświęconego przede wszystkim na przygotowaniach do dakarowego wyzwania.

Zgodnie ze swoim mottem „Jedz makaron, jedź szybko” widniejącym na jej stronie internetowej, Rebecca ma zamiar zbudować swoją przyszłość w świecie rajdów: - Obawiam się, że mogę być nieco zbyt wolna, ale jestem tu po to, by uczyć się i szlifować swoje umiejętności. Chcemy ukończyć Dakar bez zbytniego rozbijania samochodu, co oznaczałoby, że pokonaliśmy każde wyzwanie. Dbanie o pojazd i doprowadzenie go do mety byłoby już osiągnięciem.

