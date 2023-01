Dakarowe historie: Druga szansa dla Peugeota

Na biwaku w Ha'il, gdy Peugeot 504 o numerze 726 oczekiwał na stanowisku serwisowym Logistic Rally, gotowy do zmierzenia się z kolejnym etapem, była okazja do rozmowy z francuską załogą

Pilot François-Xavier Bourgois, który stoi za możliwością zrealizowania tej przygody, jest zadowolony z początku rajdu. Jego uśmiech kontrastuje z gorzkim doświadczeniem z 2022 roku, kiedy jego mały klejnot z lat siedemdziesiątych nie wytrzymał trudów rajdu.

- W tym roku idzie nieźle, ze względu na lepsze przygotowania - przekazał. - Nadwozie jest w dobrym stanie, ale mieliśmy mały popłoch z silnikiem. Zerwaliśmy uszczelkę głowicy cylindra i kiedy zaczęliśmy to naprawiać zauważyliśmy, że uszczelnienie głowicy było zrobione niechlujnie. Oczywiście nie mieliśmy zapasowej, ale cudem Dakar zadziałał. Spotkaliśmy Saudyjczyka, który znał właściciela warsztatu. Ten przejechał 250 kilometrów, aby otworzyć swój zakład. Następnie wygrzebał uszczelkę od Toyoty, którą udało mu się zamontować na silniku naszego Peugeota i mogliśmy wznowić rajd następnego dnia.

W końcu zainteresowanie Dakar Classic nie ogranicza się do pasji do zabytkowych pojazdów. Podobnie jak François-Xavier, wszyscy uczestnicy tej trzeciej edycji przybyli również, aby doświadczyć dreszczyku emocji jazdy historykami.

- Czuję, że przeżywam obrazy Dakaru, które widziałem, gdy byłem dzieckiem, jak np. bracia Marreau na środku pustyni w swoim Renault 4L - kontynuował. - Musisz improwizować: wiesz, że wpadniesz w kłopoty, ale nie wiesz dokładnie jakie. W środę warunki były piekielne, zwłaszcza gdy musieliśmy przekraczać rzeki. Mieliśmy wodę w samochodzie. Byłem przemarznięty, ale to była świetna zabawa. Właśnie po to tu przyjechałem: żeby pojechać jak najdalej przez ten kraj i zbliżyć się do swoich granic, przez chwile głębokiej rozpaczy i ogromnej radości. Wszystko to znalazłem już po zaledwie czterech etapach.

Historyczny duch Dakaru jest rzeczywiście dobrze zakorzeniony na biwaku, co spełnia oczekiwania miłośników mechaniki i historii, takich jak François-Xavier: - To jest to, na co czekałem. Mam jeszcze jedno marzenie, a mianowicie, aby start Dakaru odbył się w Paryżu na Trocadero lub przed zamkiem wersalskim.

Video: Dakar 2023 - Etap 5 - Najważniejsze wydarzenia