Dakarowe historie: Litwa kibicuje

Gintas Petrus to kawał historii jeśli chodzi o udział Litwinów w Dakarze. W 2002 roku zaliczył pierwszy start w maratonie. Wcześniej zrobił to tylko jeden z jego rodaków.

Jak na swój debiut, Gintas doświadczył każdego wyobrażalnego zwrotu w zawodach, co wspomina z sentymentem: - Nie mieliśmy żadnej asysty, byliśmy tylko dwoma facetami z Toyotą, którą wygraliśmy w imprezie „Toyota Trophy” wraz z zestawem części zamiennych. Tylko w niebie wiedzą, jak nam udało się dotrzeć do mety. Pamiętam, że spędziliśmy całe noce jadąc lub śpiąc na wydmach w Mauretanii. Musieliśmy walczyć każdego dnia, było naprawdę ciężko.

Przygody Gintasa zakończyły się wtedy na 51, przedostatnim miejscu gdy dotarł do mety na brzegu Różowego Jeziora. Jego wyczyn wyraźnie zainspirował wielu Litwinów.

Ten mały bałtycki kraj, liczący zaledwie trzy miliony mieszkańców, ma jeden z najbardziej pochlebnych współczynników zgłoszeń w Dakarze. W tym roku zgłoszono siedem pojazdów i bardzo często widzimy je w czołówce, co zawodnikom tym zjednało imponująca liczbę fanów.

Jako pionier, Petrus był również uprzywilejowanym świadkiem tego rozwoju: - To po prostu stało się szalone. Jesteśmy krajem, którego głównym sportem jest koszykówka. Nie jesteśmy zbyt dobrzy w piłce nożnej. Świetnie radzimy sobie w koszykówce, ale w styczniu to Dakar staje się sportem numer jeden, jeśli chodzi o zainteresowanie w naszym kraju. Wszyscy go oglądają i wysyłają mi rady, jak jechać. Każdy jest specjalistą od Dakaru.

Podczas gdy Gintas Petrus uzyskał swój najlepszy wynik w 2021 roku, zajmując 36 miejsce w końcowej klasyfikacji kategorii samochodów, jego rodacy Benediktas Vanagas i Vaidotas Žala byli u bram pierwszej dziesiątki, kończąc zawody na jedenastym miejscu, odpowiednio w 2019 i 2020 roku.

Rozwój litewskiego klanu został potwierdzony pojawieniem się bardzo młodego Rokasa Baciuški, który w zeszłym roku wspiął się na podium kategorii T4 i w tym roku walczy o zwycięstwo w tej klasie.

- Byłem na Dakarze, kiedy Žala wygrał etap i byłem taki dumny z tego. Teraz mamy własnych kibiców, którzy jeżdżą na rajd, aby nas zobaczyć i czasami na niektórych odcinkach możemy zobaczyć ogromne flagi wielkości ciężarówki. Teraz Rokas jest tutaj, aby kontynuować tę historię i mam nadzieję, że będą kolejni. To wspaniałe widzieć, jak się wyłaniają. Dla nich jestem trochę starym wyjadaczem, ale kiedy widzę Jeana-Pierre'a Strugo, który startuje tu w wieku 76 lat, stwierdzam, że jest on dla mnie dobrym wzorem do naśladowania - podsumował.

