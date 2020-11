Despres wraca do Peugeota

Fabryczny kierowca Peugeota w okresie 2015-18, Despres został zgłoszony na Dakar 2021 przez Abu Dhabi Racing. Pilotem Francuza z Andory pozostał południowoafrykański podróżnik Mike Horn. Drugim Peugeotem pojadą Khalid Al-Qassimi i jego warszawski pilot Xavier Panseri.

Cyril Despres ma za sobą 20 startów w Dakarze. Pięć razy wygrał rajd na motocyklu - w dodatku do czterech drugich miejsc, trzeciego i czwartego. W czterech dakarowych występach za kierownicą Peugeota wspiął się na trzecią lokatę (2017) i dwukrotnie triumfował w Silk Way Rally. W 2019 był piąty w Dakarze prowadzący Mini, a w tym roku przesiadł się do UTV - OT3 z Overdrive Racing.

Załoga Red Bull Off-Road Team USA od trzeciego etapu rywalizowała w Dakar Experience. Despres i Horn wygrali piąty etap. Nie wystartowali do ósmego przekazując silnik koledze z zespołu, Mitchowi Guthrie.