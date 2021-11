Despres w przyszłorocznej edycji zasiądzie ponownie za kierownicą samochodu DKR 3008, który podstawia PH Sport.

Pięciokrotny zwycięzca Dakaru równocześnie zaangażowany jest w projekt GEN Z, budowę dakarowego auta, napędzanego wyłącznie wodorem. Podczas gdy pojazd szykowany jest dopiero na sezon 2023, Francuz nie mógł sobie odmówić przystąpienia do najbliższej edycji słynnego maratonu, w celu utrzymania rajdowego rytmu.

- Bardzo cieszę się, że stanę na starcie mojego 22 Rajdu Dakar. Zasiądę w samochodzie DKR 3008 obsługiwanym przez PH Sport, a moją pilotką będzie Taye Perry - powiedział Cyril Despres.

- Wciąż jestem sportowcem i choć nadal pracujemy nad projektem GEN Z i naszym przyszłym samochodem napędzanym wodorem, ważne jest, aby nadal się ścigać - podkreślił. - Tym razem Mike Horn zamiast z prawego fotela będzie mnie wspierał z domu.

- Słowo się rzekło. Z radością informuję was wszystkich, że będę w zespole z legendą Dakaru, Cyrilem Despresem, który weźmie udział w swoim 22 Rajdzie Dakar, a dla mnie będzie to trzeci start w tej imprezie - powiedziała Taye Perry. - To był szalony rok, za mną mnóstwo nowych zmagań, stawiłam czoła wielu wyzwaniom, ale towarzyszyła mi też niepewność. Jednak zawsze rozwijam się, zawsze uczę się, aby być lepszą w tym co robimy i kim jesteśmy.

- Wiem, że nawigacja w Dakarze z roku na rok staje się coraz bardziej pikantna, więc nie mogę doczekać się, aż ruszymy na trasy najbliższej edycji - dodała.

