Diverse Extreme Team i Rajd Dakar 2024

Tegoroczna edycja to już kolejny rok współpracy Diverse Extreme Team z organizatorem Rajdu Dakar. Brand wspiera wydarzenie jako partner techniczny, zapewniając najwyższej jakości odzież zarówno dla zawodników, jak i organizatorów oraz pracowników technicznych. W ramach współpracy marka zajmuje się także projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją jedynej, oficjalnej kolekcji ubrań i akcesoriów Rajdu Dakar. Tegoroczna jej odsłona składa się z dwóch linii – Classic oraz VIP. Pierwsza z nich zainspirowana jest kolorami pustyni, druga z kolei to linia bardziej premium, utrzymana w odcieniu klasycznej czerni ze złotymi detalami. Nie zabrakło także propozycji dla najmłodszych fanów motorsportu.

Do kampanii promującej najnowszą kolekcję Dakar by DEXT, marka zaprosiła światowej sławy zawodników z Monster Energy Honda Team, których będzie także wspierać podczas startu w tej legendarnej rywalizacji. Wzięli w niej udział Adrien Van Beveren, Ricky Brabec, José Ignacio Cornejo, Pablo Quintanilla oraz Skyler Howes, który w tym roku dołączył do zespołu. Tworzą oni niezwykle mocny kwintet. Choć podczas Dakaru, każdy z riderów walczy o jak najlepszy wynik indywidualny, jest to team, dla którego największe wartości to wzajemne wsparcie, szacunek, wymiana doświadczeń i przede wszystkim przyjaźń, którą widać, chociażby w oficjalnym wideo do kolekcji DEXT.

Podczas Dakaru 2024 brand Diverse Extreme Team wspiera także Energylandia Rally Team. Trzy duety w składach #303 Eryk Goczał i Oriol Mena, #304 Marek Goczał i Maciej Marton oraz #310 Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk w odróżnieniu od poprzedniej edycji, w której rywalizowali w kategorii T4 – SSV, tym razem ścigają się w kategorii Chalenger, w której Eryk Goczał jest aktualnie liderem.Tegoroczna współpraca DEXT i Energylandii będzie miała jednak jeszcze szerszy zakres niż w roku ubiegłym. Na fanów najmłodszego zwycięzcy w historii Dakaru czeka prawdziwa gratka - do sprzedaży trafiły unikatowe T-shirty z nadrukiem przedstawiającym samochód Eryka Goczała.

W Rajdzie Dakar w kategorii Classic są także dwa Porsche 924 Turbo z załogami DEXT P-Rally Team. Dwa duety w składach #709 Łukasz Zoll i Tomasz Zoll oraz #737 Tomasz Staniszewski i Stanisław Postawka w spełnieniu marzenia o sprawdzeniu swoich sił w kultowej rywalizacji również wspiera brand Diverse Extreme Team. Pełen pasji do motoryzacji P-Rally Team zbudował te unikalne samochody własnymi rękoma, a dzięki współpracy z brandem DEXT, który tę pasję podziela, przywrócenie tego modelu Porsche na trasę Dakaru po ponad 40 latach od jego pierwszego i jednocześnie ostatniego startu, stało się rzeczywistością.

Słowem podsumowania, ale należy również wspomnieć o tym jak wyjątkowy jest Dakar 2024. To już piąta z kolei edycja, której gospodarzem jest Arabia Saudyjska i motorsportowych emocji nie brakuje. Organizatorzy zadbali o to, by jej trasa była jak dotąd najtrudniejszą, od kiedy rajd odbywa się na Bliskim Wschodzie. Rywalizacja zakończy się 19 stycznia w Yanbu, nad brzegiem Morza Czerwonego. 4727 kilometrów liczy dystans odcinków specjalnych. Sześć etapów już za uczestnikami zawodów, kolejne sześć przed nimi.

Zachęcamy do śledzenia profili Diverse Extreme Team w mediach społecznościowych, by pozostać na bieżąco z najbardziej aktualnymi, Dakarowymi wiadomościami.

Koniecznie sprawdźcie również nową, oficjalną kolekcję Rajdu Dakar – dostępna jest online oraz w sklepach stacjonarnych Diverse.