Diverse partnerem Rajdu Dakar

Diverse jest jedną z wiodących marek odzieżowych w Polsce. Tworzy ubrania dla ludzi aktywnych, ceniących wygodę, jakość oraz styl a linia Dext i jej limitowana seria sygnowana znakiem DAKAR to najwyższy poziom dopasowany do jakości legendarnego rajdu.

Firma podpisała umowę partnerską z Amaury Sport Organization, tym samym stała się oficjalnym partnerem technicznym na rajdach Dakar. ASO to francuska organizacja sportowa, która zajmuje się organizowaniem imprez sportowych, w tym: Tour de France, Maraton Paryski, Rajd Dakar, Vuelta a España, The Central Europe Rally.

Jako partner techniczny Diverse ma wyłączną globalną i długoterminową licencję na projektowanie , produkcję oraz dystrybucję na obszarze całego świata odzieży i akcesoriów sygnowanych znakiem Dakar. W ramach tej współpracy Diverse wnosi niespotykaną jak do tej pory jakość wizerunkową i jakościową w produktach skierowanych do fanów i klienta biznesowego.

Rajd Dakar startuje 5 stycznia 2020 roku, a gospodarzem wydarzenia po raz pierwszy w historii będzie Arabia Saudyjska. Tam również będzie obecna marka Diverse.

Z miłości do motosportu wróciliśmy do udziału w tym zabójczym rajdzie i to w wielkim stylu. Nie było to łatwe, ale po wielu miesiącach negocjacji udało się. ASO doceniło naszą wieloletnią współpracę w promowaniu i budowaniu marki w Polce oraz centralno-wschodniej Europie. Mamy nadzieję, że nasz udział usatysfakcjonuje fanów i klientów oraz przeniesie się na zwiększenie komunikacji marki w Polsce i poza jej granicami gdzie kontynuujemy ekspansję. Poprzez udział i komunikację w projekcie DAKAR, projekcie globalnym przygotowujemy się do intensywnego rozwoju marki Dakar na rynkach całego Świata.

W efekcie współpracy zespół projektantów zbudował dedykowaną rajdowi linię ubrań Diverse DEXT DAKAR. Obejmuje ponad 70 projektów o klasycznej, sportowej kolorystyce, głównie odzieży dla panów oraz akcesoriów takich jak: czapki, paski, portfel czy plecak. W kolekcji pojawią się także akcenty dla kobiet i dzieci.

Kolekcja będzie dostępna w większości sklepów Diverse od 20 listopada, a także na www.diversesystem.com, www.diversextremeteam.com