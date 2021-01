Wczoraj, kiedy dojechał do mety w Neom, Joaquim Rodrigues zdjął kask oraz gogle i zaczął płakać. Dokładnie rok temu Paulo Gonçalves zginął na siódmym etapie pierwszego Dakaru zorganizowanego w Arabii Saudyjskiej. Data 12 stycznia 2020 roku na zawsze pozostanie w pamięci Joaquima Rodriguesa. Paulo był mężem jego siostry.

Tego pamiętnego dnia Joaquim również brał udział w rajdzie. Zrozpaczony po wypadku, zrezygnował wówczas z dalszej jazdy.

Wczoraj rano, wyjeżdżając z biwaku w Neom, Joaquim myślał tylko o Paulo: - Kiedy się obudziłem, płakałem do momentu, w którym wsiadłem na motocykl.

- Nie ma go już rok i od tamtej pory jestem na dnie. Za to dziś jestem tutaj tylko dlatego, że obiecałem sobie, że skończę dla niego Dakar, aby uczcić jego pamięć i przezwyciężyć depresję, w której pogrążyła mnie jego strata - dodał.

Niezależnie od tego, co czeka go na trzech ostatnich etapach, Joaquim zrobi wszystko, co w jego mocy, aby dotrzeć do mety w Dżuddzie.

- Zrobię to dla niego - powiedział Portugalczyk, wskazując palcem na niebo.