W sobotę na przedostatnim etapie Rajdu Dakar rywalizowano na 153-kilometrowym odcinku specjalnym. Dla zawodników była to ostatnia okazja do surfowania na wydmach. Trasa była dość krótka, ale intensywna oraz wymagająca dużej wytrzymałości fizycznej, jak i mechanicznej.

Najlepiej z sobotnimi wyzwaniami radził sobie Luciano Benavides, który przez całą próbę toczył bój o zwycięstwo z Michaelem Dochertym. Dla Argentyńczyka z ekipy Husqvarny zanosiło się na czwartą wygraną etapową w tym roku. Najszybciej pokonał wyznaczoną trasę, ale minuta kary na koncie sprawiła, że musiał zadowolić się drugą pozycją.

Docherty, zawodnik z klasy Rally2, widniał na prowadzeniu w motocyklowej stawce do 114 kilometra. Ostatecznie na mecie był wolniejszy od rywala o pół minuty, ale wspomniana sankcja czasowa sprawiła, że to on mógł cieszyć się z oesowego triumfu w dakarowym debiucie.

Na oficjalne wyniki trzeba będzie jednak poczekać. Kevin Benavides bowiem na początku etapu pośpieszył z pomocą Matthiasowi Walknerowi, który zaliczył wywrotkę, oczekując przy koledze na służby medyczne. Bardzo możliwe, że sędziowie odpiszą mu od dzisiejszego rezultatu 23.10, co uczyniłoby go zwycięzcą próby, trzydzieści sekund przed Docherty'm.

Mocną końcówkę dzisiejszych zmagań zaliczył Adrien van Beveren, zawodnik z fabrycznej stajni Hondy wspieranej przez Motul, co pozwoliło mu skompletować trójkę (+2.08).

Toby Price zanotował czwarty czas (+2.31). Zawodnik KTM’a umocnił się na prowadzeniu, choć jego przewaga wciąż jest bardzo mała przed jutrzejszym 136-kilometrowym finałem.

Romaind Dumontier, kolejny zawodnik ze stawki Rally2, również walczył o czołowe lokaty na trzynastej próbie, był trzeci do ostatniego międzyczasu, ale nie przełożył tego na końcowy wynik, którym ostatecznie było piąte miejsce (+2.35).

Skyler Howes był szósty (+3.34). Pozostał na drugim miejscu w generalce, jego strata do Price’a wynosi teraz 1.31. Na trzecie miejsce w rajdzie awansował van Beveren (+15.51). Francuz wyprzedza kolegę z Hondy - Quintanillę o zaledwie siedem sekund.

Zakładając jednak, że czas Kevina Benavidesa zostanie zmieniony, to on będzie wówczas nowym liderem, z przewagą dwunastu sekund nad Price'em i 1.43 nad Howesem.

- Popełniłem mały błąd na 130 kilometrze, gdy opuściłem właściwą drogę i pojechałem trochę za daleko - relacjonował Price. - Upadłem też, gdy patrzyłem na wydmę. Na tym etapie rajdu musiałem zaatakować, by utrzymać prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Było to skomplikowane, bo wydmy były miękkie i łatwo było utknąć. Trasa była trudna. Na 90 kilometrze dogoniłem tych, którzy byli przede mną i powiedziałem sobie, że muszę wziąć sprawy w swoje ręce i atakować do końca. Jestem zadowolony, każdego dnia od początku rajdu dawałem z siebie wszystko.

AKTUALIZACJA:

Wyniki 13 etapu: Jednak Benavides

Video: Akcja z 12 etapu Rajdu Dakar 2023