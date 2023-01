Katarski kierowca, pilotowany przez Mathieu Baumela, zmierza po piąte zwycięstwo Dakarze. Dla Al-Attiyaha to już dziewiętnasty występ w maratonie, a pierwszego triumfu doczekał się przy szóstym podejściu.

Z kolei Alonso przemierzał bezdroża Arabii Saudyjskiej podczas edycji 2020. Hiszpan był wtedy w trakcie „odpoczynku” od Formuły 1. Chociaż nie uniknął przygód i błędów, zaskoczył obserwatorów niezłą jazdą, wchodząc na podium podczas jednego z etapów. W końcowej tabeli wspólnie z Markiem Comą był trzynasty.

Pytany o potencjalny powrót Alonso na pustynię i jego szanse na dobry wynik, Al-Attiyah odparł:

- [Jego udział] na razie nie sprawi, że będzie mi trudniej, ponieważ on potrzebuje czasu - powiedział Katarczyk. - Sebastien Loeb, dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata, rozpoczął starty w 2016 roku i do tej pory nie wygrał. To już siedem edycji. Próbował, był blisko, ale potrzebne jest doświadczenie, by zrozumieć wszystko, co tu się dzieje.

- To samo przytrafiło się mi. Wygrywałem etapy, ale nie cały Dakar. Każdego roku byłem szybki. Jednak wygrałem, gdy dołączyłem do wielkiego zespołu, do Volkswagena. Musisz mieć za sobą duży zespół na Dakarze.

- W tego typu rajdach potrzebne jest doświadczenie, ogrom doświadczenia i musisz wszystko pojąć. Spójrzmy na Audi. Wygrali dwa etapy i byli pewni siebie. A podczas trzeciego nie poszło im dobrze. Potrzebny jest czas. Wtedy problemy mają inni.

- Jeśli Audi chce wygrać, muszę wziąć mnie. A jeśli Toyota chce, bym został, muszą zapłacić więcej - zakończył żartując Nasser Al-Attiyah.

Do zakończenia tegorocznej edycji Dakaru pozostały cztery dni.

