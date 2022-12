Konrad Dąbrowski nie stanie na starcie Dakaru 31 grudnia. Polski motocyklista nie przystąpi do rajdu z powodów zdrowotnych.

- Nie do końca jeszcze wierzę w to co napiszę, ale Rajd Dakar 2023 skończył się dla mnie zanim się mógł zacząć - poinformował Dąbrowski. - Dwa dni temu rozbolał mnie bardzo brzuch. W końcu ból już był zbyt duży i podjęliśmy decyzję, że trzeba jechać do szpitala. Okazało się, że przyczyną było ostre zapalenie wyrostka, wiec operacja była nieunikniona.

- Dakar jest ogromnym wyzwaniem, nawet kiedy jest się w 100% przygotowanym. Dla mnie, z tak krótkim czasem na powrót do zdrowia po operacji oraz po chorobach, które miałem w drugiej połowie roku byłoby to zadanie niewykonalne - dodał reprezentant Duust Rally Team.

- Mimo że nie mogłem temu w żaden sposób zapobiec, bardzo przepraszam, jeśli kogoś zawiodłem. To straszne uczucie, nie móc podjąć walki. Znacznie gorsze niż faktyczny ból fizyczny. Za około miesiąc będę mógł wrócić do pełnego programu treningowego i zrobię co w mojej mocy by być w jak najlepszej formie na sezon oraz na Dakar 2024. Powodzenia dla wszystkich, którzy będą startowali. Będę kibicował - podsumował.

Dąbrowski ma za sobą niezwykle udany sezon 2022. Zajął drugie miejsce w stawce juniorów w Mistrzostwach Świata w Rajdach Terenowych. W generalce Rally2 był czwarty.

Zdobył również dwa Puchary Świata Cross Coutry Baja FIM, zarówno w generalce, jak i pośród juniorów.

W Dakarze 2023 miał zasiąść ponownie na Husqvarnie 450 Rally Replica, to byłby już jego trzeci start w tych zawodach.

W związku z powyższym jedynym reprezentantem Polski zasiadającym na motocyklu w 45 edycji maratonu będzie Maciej Giemza.

