Dwa etapy maratońskie

ASO ogłosiło w czwartek wieczorem, że zmodyfikują trasę szóstego odcinka specjalnego zawodów, choć nie bardzo było wiadomo, co stanie się po przejeździe do stolicy kraju, zamiast na biwak Al Duwadimi. Ulewne deszcze zalały bowiem lokalizację, w której miała rozłożyć się karawana Rajdu Dakar ze swoim zapleczem, więc szukano skutecznego rozwiązania dla zawodników, zespołów i dziennikarzy.

Po wylądowaniu w Rijadzie oficjele poinformowali wszystkie obecne media o decyzji przeprowadzenia drugiego etapu maratońskiego.

- Ponieważ prognozy pogody wskazują, że niemożliwe będzie wykorzystanie biwaku Al Duwadimi jako bazy dla całej karawany, etapy 7 i 8 zostały zmodyfikowane w trybie maratońskim, aby zaoferować zawodnikom równoważny i odpowiedni program sportowy - czytamy w komunikacie.

- Pierwotnie planowane trasy odcinków specjalnych 7 i 8 zostały ze sobą zamienione oraz skrócono ich dystanse, aby lepiej zarządzać kilometrami dojazdówek każdego dnia - poinformowano. - W przypadku etapu siódmego, który zostanie rozegrany w sobotę siódmego stycznia na trasie z Rijadu do Al Duwadimi, próba będzie miała długość 333 kilometrów. Ponieważ początkowo nie planowano w tym momencie prawdziwego etapu maratońskiego, po zakończeniu odcinka specjalnego i pokonaniu 94-kilometrowej dojazdówki zostanie utworzona strefa serwisowa, w której maksymalny czas pracy wyniesie dwie godziny. Następnie załogi skierują się do Al Duwadimi, 240-kilometrowją dojazdówką, gdzie ich pojazdy zostaną wstawione do parku zamkniętego.

Potem zawodnicy zostaną przetransportowani na miejsce noclegowe. Zespoły serwisowe natomiast wrócą do Rijadu.

- Etap ósmy, w niedzielę ósmego stycznia, skieruje się do Rijadu i będzie obejmował pętlę oryginalnie zaplanowaną dla etapu siódmego, ale skróconą o 128 kilometrów. Jazdę na czas wyznaczono na dystansie 345 kilometrów, po czym zawodnicy skierują się na biwak w Rijadzie.

- Dzień odpoczynku będzie miał miejsce w Rijadzie 9 stycznia, a następnie Dakar zostanie wznowiony zgodnie z dotychczas zakładanym harmonogramem - podsumowano.

Drugi, prawdziwy etap maratoński, zaplanowano w dniach 12-13 stycznia, kiedy zawodnicy będą ścigać się na największej pustyni świata.

Video: Dakar 2023: Etap 5 - Najważniejsze wydarzenia