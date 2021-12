Dwóch polskich motocyklistów w Rajdzie Dakar 2022

W Rajdzie Dakar 2022 nie zabraknie polskich motocyklistów - Macieja Giemzy z Orlen Team, który zajął siedemnaste miejsce w 2020 roku, a także Konrada Dąbrowskiego z DUUST Rally Team - zdobywcy dwóch pucharów świata w tym sezonie, jedynego Polaka który ukończył tegoroczny Rajd Dakar na motocyklu.

W 44 edycji rajdu, trzeciej z rzędu w Arabii Saudyjskiej na zawodników czeka do pokonania ponad 8000 kilometrów, w tym ponad 4000 kilometrów odcinków specjalnych.

- Ten Dakar jest trochę inny niż się wszyscy spodziewaliśmy, bo na prezentacji okazało się, że wcale nie wjeżdżamy do Empty-Quarter, które było nam obiecywane. Wcale nie będziemy jeździć tylko po wydmach przez trzy dni, ale organizatorzy dalej zapowiadają dużo piachu. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, bo na nim zrobiłem bardzo dużo kilometrów i czuję się przygotowany w tym terenie - powiedział Konrad Dąbrowski o trasie rajdu.

Ten młody polski zawodnik w sezonie 2021 rywalizował w Pucharze Świata FIM w Rajdach oraz w Mistrzostwach Świata FIM w Rajdach Cross-Country. W obydwóch cyklach triumfował w klasyfikacjach juniorskich. Dzięki temu doświadczeniu czuje się gotowy do rywalizacji w Arabii Saudyjskiej.

- W tym roku czuję się naprawdę dobrze przed startem. Jestem dużo lepiej przygotowany niż w ostatnim roku, chociażby przez fakt, że mam za sobą dwa duże rajdy - Rajd Maroka i Abu Zabi. Takiej możliwości nie było przed poprzednim Dakarem, więc czuję się dobrze. Grudniowe treningi w Abu Zabi też poszły naprawdę w porządku.

- Fizycznie czuję się lepiej, jestem mocniejszy. Psychicznie też już lepiej, ponieważ mam jeden Dakar za sobą, więc wiem czego się spodziewać po sobie i wiem, że jestem w stanie to przejechać - dodał zawodnik DUUST Rally Team.

Wtóruje mu jeden z założycieli zespołu, Jacek Czachor, który nieraz trenował Konrada: - To już inny zawodnik niż rok temu. Poznał pustynię, wie co go spotka, czego się spodziewać. Nie ma takich obaw przed startem, czegoś na kształt tremy, ale na szczęście nie wyzbył się pokory do pustyni. Z każdym rokiem jego stan fizyczny ulega poprawie, bo ciągle dorasta.

W Dakarze 2021, w swoim debiucie, Konrad Dąbrowski był 28. i 3. w klasie Marathon - w zbliżającej się edycji jego celem będzie poprawa tego wyniku:

- Chciałbym poprawić swoje wyniki z pierwszego Dakaru - dodał. - Byłbym bardzo zadowolony, gdybym wszedł do pierwszej dwudziestki piątki. Gdyby pierwsza dwudziestka była możliwa i udałoby się do niej wejść, to już by było spełnienie marzeń na ten Dakar, ale ciężko powiedzieć czy jest to wykonalne. Stawka jest większa, jest wiele nowych talentów.

Oprócz Konrada Dąbrowskiego i Macieja Giemzy, w Rajdzie Dakar pojadą też inni Polacy, startujący na quadzie Kamil Wiśniewski, Jakub Przygoński za kierownicą Mini buggy, pilotowany przez Timo Gottschalka oraz trzy załogi w kategorii UTV - Aron Domżała/Maciej Marton, Michał Goczał/Szymon Gospodarczyk, Marek Goczał/Łukasz Łaskawiec.