Guthrie i Walch wyjechali na trasę drugiego etapu Rajdu Dakar jako siódma załoga w grupie T3. Przez cały dystans 430 kilometrów stopniowo wspinali się w górę stawki, od 230 kilometra widniejąc w tabeli na drugim miejscu.

W końcówce przycisnęli jeszcze mocniej i duet zasiadający w MCE-5, który ma stanowić bazę dla przyszłego hybrydowego UTV, opracowanego przez francuskich inżynierów, stanął na najwyższym stopniu etapowego podium.

Wczorajsi zwycięzcy - Francisco Lopez i Juan Latrach prowadzili od 186 kilometra aż do ostatniego punktu kontrolnego, ale ostatecznie ustąpili Amerykanom o 1.25.

Trzecie miejsce zajęli Seth Quintero i Denis Zenz. Po ostrożnym początku podopieczni Red Bull Off-Road Junior Team z każdym pokonanym kilometrem plasowali się coraz wyżej. Od 304 kilometra była to trzecia lokata, którą utrzymali już do mety próby.

Lopez (Red Bull Can-Am Factory Racing) pozostał liderem. W zapasie ma 8.43 nad Quintero.

Niespełna półtorej minuty za etapowym podium znaleźli się Guillaume De Mevius i Francois Cazalet, którzy w generalce uzupełniają pierwszą trójkę.

Mocno dzień rozpoczęli Austin Jones i Gustavo Gugelmin, kolejna z załóg wspierana przez Red Bulla. Do trzeciego międzyczasu prowadzili, mając w zapasie 1.20 nad Lopezem. Na kolejnym punkcie kolejność ta już się odwróciła i z każdym kilometrem strata amerykańsko-brazylijskiej załogi rosła, co zepchnęło ich w pewnym momencie na siódmą lokatę. Tuż przed metą udało im się nieco przyśpieszyć i w drodze do Al-Ula zapisali na swoje konto piąte miejsce, tracąc do zwycięzców 14.15.

Cristina Gutierrez i Pablo Moreno Huete, wczoraj trapieni dwiema przebitymi oponami i przegrzewającym się Can-Amem, zajęli szóstą pozycję (+22.26).

Wyniki - Etap 2

1. Mitch Guthrie/Kellon Walch (MCE-5 Development T3M )

2. Francisco López Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre (Can-Am Maverick XRS) +1.25

3. Seth Quintero/Dennis Zenz (Can-Am Maverick XRS) +7.1

4. Guillaume De Mévius/François Cazalet (OT3 - 04) +8.29

5. Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Can-Am Maverick XRS) +14.15

6. Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno Huete (Can-Am Maverick XRS) +22.26

7. Saleh Alsaif/João Pedro Vitoria Re (Can-Am Maverick X3) +27.35

8. Hans Weijs/Rudolf Meijer (Arcane T3 +33.5)

9. Jean-Luc Ceccaldi-Pisson/Cédric Duplé (PH-Sport Zephyr) +34.5

10.Lucas Del Rio/Bruno Jacomy (Can-Am Maverick XRS) +35.36

Po etapie: 1.Lopez, 2.Quintero +8.43, 3.De Mevius +08.53, 4.Guthrie +9.52, 5.Jones +16:22, 6.Gutierrez +41.08, 7.Ceccaldi +51.27, 8.Alsaif +1.06.53, 9.Zille +1.13.16, 10.Weijs +1:19.49

