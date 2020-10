Energylandia Rally Team zadebiutuje w Rajdzie Dakar

Zespół tworzą bracia Marek i Michał Goczałowie wraz ze swoimi pilotami - Rafałem Martonem i Szymonem Gospodarczykiem. Przygotowania do startu w najtrudniejszym rajdzie na świecie trwały od momentu debiutu ekipy w rajdach cross country. Oficjalne potwierdzenie nastąpiło 15 października na specjalnie zorganizowanej gali, podczas której zostały również zaprezentowane dwa najnowsze auta zespołu.

Kultowy Rajd Dakar wystartuje już 3 stycznia 2021 z Dżuddy w Arabii Saudyjskiej.

Zespół Energylandia Rally Team będzie rywalizować w klasie Side by Side (UTV). Kategoria ta została dołączona do klasyfikacji Rajdu Dakar dopiero w 2017 roku i już bardzo rozwinęła się w ostatnich latach. Pojazdy Can-Am Maverick, którymi wystartują bracia Goczałowie pochodzić będą ze stajni South Racing, która wygrała dwie ostatnie edycje Dakaru.

- Po wielu latach spełnia się moje największe marzenie o udziale w Rajdzie Dakar. W tegorocznych rundach mistrzostw Polski postanowiłem przesiąść się z Can-Ama Mavericka X3 i spróbować swoich sił w Volkswagenie Amaroku, aby mieć porównanie i na tej podstawie podjąć decyzję o wyborze klasy. Wybór ostatecznie padł na klasę UTV. Ostatnia runda RMPST to był także test dla mnie i Rafała Martona, z którym stworzymy duet podczas najtrudniejszego rajdu świata - powiedział Marek Goczał.

W sezonie 2019 Marek Goczał odniósł trzy zwycięstwa w grupie UTV, a także triumfował w klasyfikacji generalnej drugiej rundy RMPST w Lądku-Zdroju. Wspólnie z Michałem Kuśnierzem zadebiutowali także w pucharze świata FIA, biorąc udział w rajdzie Italian Baja. W tym roku w mistrzostwach Polski przesiadł się do Volkswagena Amaroka grupy T1. Z Kuśnierzem wystartował w Baja Szczecinek i Baja Poland. Podczas Baja Drawsko na prawym fotelu zasiadł Rafał Marton.

- To będzie już trzeci kontynent, na którym będę ścigać się w Dakarze i mój drugi raz w Arabii Saudyjskiej. Rajd jest niezwykle trudny, jednak teraz już wiem czego mogę się spodziewać. Szanse w klasie SxS są bardzo wyrównane - dodaje Rafał Marton.

Duet Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk ma już na swoim koncie zwycięstwo w Rajdowym Pucharze Polski Samochodów Terenowych 2019. W drodze do tego sukcesu zwyciężyli we wszystkich sześciu rundach w swojej grupie, aż pięć rajdów wygrali także w klasyfikacji generalnej pucharu Polski. Doskonale spisali się podczas Italian Baja - w swoim pierwszym starcie w pucharze świata FIA wygrali trzy odcinki specjalne i uplasowali się tuż za podium w grupie T3. Po zdobyciu pucharu Polski, w sezonie 2020 Michał Goczał nadal ścigał Maverickiem X3, ale już w RSMPST. Wraz z Kamilem Hellerem wystartował w Baja Szczecinek i Baja Poland. W Baja Drawsko wrócił do współpracy z Szymonem Gospodarczykiem. Zdobył w tym roku tytuł w grupie T4Nat.

- Wiem jak wysoki cel sobie postawiliśmy, Rajd Dakar to najtrudniejsza rywalizacja motorsportowa na świecie, ale myślę, że jesteśmy gotowi. To marzenie każdego kierowcy, a marzenia trzeba realizować. Oczywiście wymaga to dużych przygotowań, ale pracujemy nad tym od dawna. Wystartuję Can-amem Maverickiem X3, dobrze znam ten pojazd, razem z pilotem, który ma doświadczenie w tym rajdzie co z pewnością będzie bardzo pomocne - powiedział Michał Goczał.

- To będzie mój czwarty start w Rajdzie Dakar, w tym trzeci w klasie UTV gdzie rywalizacja jest bardzo zacięta. Michał to bardzo mądry kierowca i cieszę się, że to właśnie z nim tam pojadę. Poza tym, po raz pierwszy stworzę w stu procentach polską załogę, to dla mnie bardzo ważne. Poprzednia edycja w Arabii Saudyjskiej, tak jak wszystkie wcześniejsze, była piekielnie trudna więc teraz musimy maksymalnie skupić się na przygotowaniach - skomentował Szymon Gospodarczyk.