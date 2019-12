Extreme E pokaże się na Dakarze

Przed inauguracyjnym sezonem serii Extreme E, zaplanowanym na rok 2021, elektryczny SUV weźmie udział w oficjalnym shakedown'ie, poprzedzającym Rajd Dakar. Najtrudniejszy samochodowy maraton świata po raz pierwszy rozgrywany będzie na terenie Arabii Saudyjskiej.

Samochód dołączy następnie do dakarowej stawki podczas ostatniego dnia rywalizacji [17 stycznia], na trasie etapu wiodącego z Haradh do przedmieść Rijadu.

Alejandro Agag, dyrektor generalny serii Extreme E, stwierdził, że dołączenie do Dakaru posłuży jako przedłużenie sesji testowej i pomoże w rozwoju samochodu, który w przyszłości będzie się musiał zmierzyć m.in. z saudyjską pustynią.

- Saudyjskie etapy zapewnią prawdziwy test. Będzie to przecież miejsce, w którym rozpocznie się pierwszy sezon naszej serii - powiedział Agag. - To wyjątkowa okazja dla ludzi w ekipie Spark, by zebrać dane o naszym E-SUV-ie, który pojedzie w swoim naturalnym środowisku, na trochę ponad rok przed inauguracją [Extreme E].

Dyrektor Rajdu Dakar David Castera dodał, że obecność ODYSSEY E zapewni możliwość porównania jak w pełni elektryczny samochód rajdowy spisuje się na tle obecnych aut, napędzanych silnikiem spalinowym lub hybrydowym.

- Jesteśmy zachwyceni, że E-SUV serii Extreme E będzie nam towarzyszył podczas zbliżającego się Rajdu Dakar. Stanowi to realną okazję do promowania nowych technologii, które oferuje Extreme E, a tego rodzaju filozofia jest całkowicie zgodna z potrzebą chwili i biegiem historii.