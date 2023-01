Alexandre Giroud triumfował na prologu i na wszystkich dotychczasowych etapach 45 edycji maratonu.

Francuz po raz kolejny pojechał bezbłędnie, tym razem na odcinku specjalnym liczącym 425 kilometrów, który ukończył 4.46 przed wczorajszym pechowcem, Manuelem Andujarem.

Na kolejnych pozycjach było bardzo ciasno. W trójce po raz pierwszym w tym rajdzie zameldował się Laisvydas Kancius (+10.34). Dalej byli Giovani Enrico (+11.3s) i Francisco Moreno Flores (+11.33).

Kamil Wiśniewski na wszystkich punktach kontrolnych notował międzyczasy w okolicach dziewiątej i dziesiątej pozycji. Ostatecznie środę zakończył z ósmym rezultatem, 32.22 za zwycięzcą.

- Za nami kolejny trudny dakarowy dzień. Ponad 100 km wydm, potem otwarte przestrzenie i dosyć szybka druga część odcinka - relacjonował Kamil Wiśniewski. - Brzmi to dość zwyczajnie, ale po drodze nie obeszło się bez przygód. Zdarzały się wydmy tak wysokie, że wymagały wielokrotnych prób podjazdu.

- Dodatkowo, w ostatniej chwili wyhamowałem za motocyklistą, który przewrócił się tuż za wydmą. Ja też się przewróciłem i straciłem kilka minut na podniesienie quada - dodał. - Co więcej, na 109km zatrzymałem się, ponieważ jeden z zawodników uległ wypadkowi i potrzebna była pomoc przy wniesieniu go do helikoptera. Kolejna sytuacja, która otwiera oczy na to, jak trudny jest to rajd i jak poważnie trzeba do niego podejść. Jedziemy dalej.

Giroud, triumfator Dakaru 2022, kiedy na swoje konto zapisał tylko dwa etapy, jest już zdecydowanym liderem tegorocznych zmagań. Francisco Moreno Flores traci do niego ponad 47 minut.

Po słabszym tempie Copettiego w końcówce oesu, na trzecie miejsce w generalce awansował Andujar (+1.08.12), a Kancius na czwarte (+1:14.6). Amerykanin natomiast zjechał w tabeli na piątą lokatę (+1:23.44).

Kamil Wiśniewski po pięciu dniach rajdu nadal jest ósmy (+1:57.2).

Wyniki - Etap 4

1. Alexandre Giroud

2. Manuel Andújar +4.46

3. Laisvydas Kancius +10.34

4. Giovanni Enrico +11.03

5. Francisco Moreno Flores +11.33

6. Juraj Varga +11.49

7. Xavier Verbeke +30.16

8. Kamil Wiśniewski +32.22

9. Marcelo Medeiros +33.17

10.Pablo Copetti +34.57

Po etapie: 1.Giroud, 2.Moreno Flores +47.4, 3.Andújar +1.08.12, 4.Kancius +1.14.06, 5.Copetti +1.23.44, 6.Enrico +1.25.20, 7.Varga +1.53.26, 8.Wiśniewski +1.57.20, 9.Vasques +3.53.46, 10.Vingut +4.05.55

Video: Klip z trzeciego etapu Rajdu Dakar 2023