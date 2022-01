Na trzecim odcinku specjalnym tegorocznego Dakaru w motocyklowej stawce najszybszy był Joaquim Rodrigues, jeżdżący w barwach Hero MotoSports.

Zarówno dla zawodnika, jak i indyjskiego zespołu fabrycznego, wspieranego m.in. przez firmę Motul, był to pierwszy triumf w historii ich startów w tym maratonie.

- Jestem bardzo zadowolony z przebiegu mojego dnia - przyznał Rodrigues. - Mimo, że etap był naprawdę szybki, z dużymi trudnościami, byłem w stanie mocno naciskać już od pierwszego kilometra. Hero Rally 450 spisywał się wyjątkowo dobrze i cieszę się, że nasze wspaniałe połączenie zawodnika i tej maszyny, pomogło w zdobyciu pierwszego zwycięstwa etapowego w Dakarze. Dziękuję Hero MotoSports za cały ich wysiłek, wsparcie, jakiego mi udzielili i możliwość startów w tylu rajdach w minionym roku. To zdecydowanie dodało mi pewności siebie.

Wolfgang Fischer, menadżer zespołu, dodał: - Tworzymy historię. Cieszymy się z dzisiejszego triumfu etapowego Hero MotoSports w Dakarze. Po ciężkiej pracy, jaką wiele osób włożyło w to, w ciągu ostatnich kilku miesięcy i lat, doświadczamy słodkiego smaku zwycięstwa. To także pierwsze zwycięstwo etapowe Joaquima w Dakarze, na które absolutnie zasłużył. Bardzo się cieszę, że to on zapewnił ten wynik dla Hero MotoSports. Gratulacje dla całego zespołu i wszystkich naszych fanów na całym świecie.

Drugi z zawodników zespołu - Aaron Maré , zajął 18 miejsce na odcinku.

Po trzech etapach w generalce Maré jest dziesiąty, a Rodrigues siedemnasty.