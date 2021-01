Historyczny projekt polsko-saudyjski

SHERO Rally Team to pierwsza w historii inicjatywa udziału w Rajdzie Dakar dwóch Saudyjek - Danii Akeel i Mashael Al-Obaidan, które pod okiem swojego trenera i znanego zawodnika rajdowego Marka Dąbrowskiego, będą przygotowywać się do historycznego startu w 2022 w kategorii UTV.

Zanim zawodniczki wystartują w swoim pierwszym Dakarze, zostaną objęte intensywnym planem treningowym oraz cyklem startów w rajdach w sezonie 2021.

- Projekt Shero to innowacyjna i pionierska inicjatywa oparta na idei równouprawnienia i wzmocnienia pozycji kobiet w Arabii Saudyjskiej oraz na całym świecie. Dzięki nowemu prawu i trendowi przemian społecznych w Królestwie Arabii Saudyjskiej dostaliśmy wyjątkową możliwość stworzenia projektu startu pierwszej Saudyjki, a w zasadzie dwóch Saudyjek w najtrudniejszym rajdzie świata za kierownicą pojazdu UTV. Naszym celem jest inspirowanie kobiet, nie tylko w Arabii Saudyjskiej, ale również w Polsce i na całym świecie, do dążenia do realizacji z pozoru niemożliwych i nierealnych marzeń. Jesteśmy dumni, że to właśnie my i nasz polski zespół rajdowy, mamy możliwość tworzenia i uczestniczenia w tym historycznym projekcie, w kraju gdzie kobiety mają możliwość zdobycia prawa jazdy i samodzielnego poruszania się samochodem dopiero od kilku lat - mówi Filip Dąbrowski, menedżer SHERO Rally Team.

- Wspólnie z naszym pierwszym partnerem, znaną saudyjską firmą Bateel, przygotowaliśmy prezentację zespołu oraz głównych bohaterek projektu, które odbyły już pierwsze treningi z Markiem. Dostajemy ogromne wsparcie organizatora Rajdu Dakar - francuskiej firmy ASO oraz globalnych mediów. Jesteśmy pewni że SHERO Rally Team będzie ważnym projektem dla całego sportu rajdów cross country i jego propagowania wśród kobiet na całym świecie - dodaje Dąbrowski.

- Dla mnie to bardzo naturalny postęp po wyścigach torowych. To idealne połączenie jazdy i przeżywania piękna scenerii, krajobrazów, pracy zespołowej. UTV to pojazdy pomiędzy motocyklami i samochodami. Posiadają cztery koła, ale dzięki otwartej konstrukcji można poczuć wszystko jak na motocyklu - tak o swoim udziale w SHERO mówi Dania Akeel.

Pierwsze starty SHERO Rally Team przewidziane są na marzec 2021, a podczas najbliższej edycji Rajdu Dakar obie zawodniczki, Dania Akeel i Mashael Al-Obaidan dołączą do ekipy DUUST Rally Team aby uczyć się i pomagać startującym w niej motocyklistom - Konradowi Dąbrowskiemu, Jackowi Bartoszkowi i Mohammedowi Jaffarowi. Start Dani Akeel oraz Mashael Al-Obaidan w Rajdzie Dakar to pierwsza inicjatywa w ramach projektu SHERO. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie pierwszej Polki i Saudyjki do startów w kategorii motocykli.

Fot. SHERO Rally Team