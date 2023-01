W czwartek ścigano się na dystansie 374 kilometrów. Trasę charakteryzowały rozległe, otwarte przestrzenie, usiane licznymi, dużymi wydmami. Piasek, piasek i jeszcze więcej piasku - tak organizator określał charakterystykę tego wyzwania.

Jose Ingacio Cornejo najmocniej rozpoczął piąty etap maratonu widniejąc na czele tabeli 45 sekund przed partnerem, van Beverenem na 37 kilometrze. Potem natomiast tempo narzucił Toby Price, notując najlepsze rezultaty na międzyczasach aż do 182 kilometra. Za sobą miał wtedy Skylera Howesa i Masona Kleina, który to z kolei był wirtualnym liderem w sekcji od 210 do 234 kilometra.

Od siódmego punktu kontrolnego (282 km) najlepszym tempem jechali już reprezentanci fabrycznej stajni Hondy - Cornejo i van Beveren, na mecie zamieniając się pozycjami, które dzieliło zaledwie trzynaście sekund. Dla Francuza, który po błędach nawigacyjnych rywali otwierał drugą część odcinka specjalnego, to już trzecia taka wygrana w historii jego startów w Dakarze.

Mason Klein ponownie stanął na etapowym podium, już trzeci raz w tym roku, tracąc do zwycięzcy 5.13.

Dalej uplasowali się zawodnicy fabrycznej formacji KTM-a. Matthias Walkner, choć narzekał na problemy z dłonią i wskazywał, że musi oszczędzać się w pierwszym tygodniu rajdu, między 140 a 182 kilometrem plasował się na granicy dziesiątki, potem przyśpieszył zdecydowanie, co zaowocowało czwartym rezultatem (+7.30).

Toby Price (+8.41) ostatecznie wypadł z trójki. Jako czwarty ruszał do etapu i na takim samym miejscu początkowo widniał na mecie, ale Walkner, który wyjechał na trasę próby jako dwunasty, ostatecznie zdołał wskoczyć przed niego.

Dalej w wynikach, na kolejnej pętli w regionie Ha’il, znaleźli się Skyler Howes (+10.5) i Kevin Benavides (+10.7).

Dziesiątkę skompletowali Santolino, (+11.16), Goncalves (+12.22) i Quintanila (+12.28).

Barreda dwadzieścia kilometrów przed metą zaliczył wywrotkę, ale zdołał wznowić jazdę. Podnieść się pomogło mu czterech innych zawodników, więc możliwe są jeszcze korekty czasów. Sklasyfikowano go czternaście minut za liderem.

Jeden z wczorajszych pechowców, Ross Branch ze stajni Hero, któremu zabrakło paliwa na czwartym etapie, dziś miał problemy techniczne ze swoją maszyną, ale zdołał wznowić jazdę.

Skyler Howes został nowym liderem w kategorii motocykli. 44 sekundy traci do niego Kevin Benavides. Mason Klein jest trzeci (+1.40). Daniel Sanders z pierwszego spadł na ósme miejsce (+13.18).

Wyniki - Etap 5

1. Adrien Van Beveren (Honda CRF450 Rally)

2. José Ignacio Cornejo (Honda CRF450 Rally) +13s

3. Mason Klein (KTM 450 Rally Replica) +5.13

4. Matthias Walkner (KTM 450 Rally Factory Replica) +7.30

5. Toby Price (KTM 450 Rally Factory Replica) +8.41

6. Skyler Howes (Husqvarna 450 Rally Factory Replica) +10.5

7. Kevin Benavides (KTM 450 Rally Factory Replica) +10.17

8. Lorenzo Santolino (Sherco 450 SEF Rally) +11.16

9. Rui Gonçalves (Sherco 450 SEF Rally) +12.22

10.Pablo Quintanilla (Honda CRF450 Rally) +12.28

Po etapie: 1. Howes, 2. K.Benavides +44s, 3. Klein +1.40, 4. Price +2.20, 5. van Beveren +4.22, 6. Barreda +4.52, 7. Quintanilla +9.55, 8. Sanders +13.18, 9. Cornejo +17.32, 10. L. Benavides +20.31.

Video: Klip z czwartego etapu rajdu Dakar 2023