Odświeżony Monster Energy Honda Team w styczniu będzie dążył do zwycięstwa w Rajdzie Dakar, chcąc powtórzyć sukces z tegorocznej edycji.

Pięć sezonów współpracy pomiędzy Hondą i Monster Energy zaowocowało nie tylko wspaniałymi sukcesami zespołu, ale również tym, że stali się czołową ekipą w motocyklowej stawce.

Mówi się, że trudniejsze od zwycięstwa w tym maratonie, jest powtórzenie wyniku, ale po zeszłorocznym Dakarze stało się jasne, że zespół Hondy jest zdeterminowany, aby triumfować tak wiele razy, jak to tylko możliwe. W zmienionym nieco składzie postawiono na młodych zawodników, jak i tych doświadczonych.

Ricky Brabec, zwycięzca z 2020 roku i drugi zawodnik edycji 2021, pojedzie z numerem dwa na swojej Hondzie CRF450 RALLY.

José Ignacio "Nacho" Cornejo, młody 27-letni Chilijczyk, powróci do Arabii Saudyjskiej z nadzieją na poprawę po ostatniej, słodko-gorzkiej edycji dla niego. Z pewnością motywują go zwycięstwo etapowe na koncie i fakt, że był liderem rajdu przez trzy dni.

Joan Barreda jest aktualnie zawodnikiem z największą liczbą zwycięstw etapowych w kategorii motocykli. Wymienia się go w ścisłym gronie faworytów do wygranej.

Pablo Quintanilla jest świeżym członkiem Monster Energy Honda Team. Zawodnik ten już dwukrotnie stawał na podium w Dakarze, a także ma na swoim koncie dwa tytuły mistrza świata.

- Zespół Monster Energy Honda jest już gotowy do podjęcia największego wyzwania w roku - powiedział szef zespołu, Ruben Faria. - Motocykle, sprzęt i pojazdy są już w drodze do Dżuddy. Nasi reprezentanci - Ricky Brabec, José Ignacio Cornejo, Joan Barreda i nowy członek zespołu Pablo Quintanilla są dobrze przygotowani do Dakaru, o czym świadczył nasz ostatni rajd w tym roku, który zakończył się wielkim triumfem Quintanilli.

- W latach 2020 i 2021 zespół Monster Energy Honda Team wygrał rajd, a w ostatniej edycji osiągnęliśmy wspaniały wynik, zajmując dwa pierwsze miejsca - podkreślił. - W 2022 roku przyjmujemy rolę faworytów, dlatego musimy być naprawdę dobrze przygotowani do realizacji celu, jakim jest hat-trick. Dakar to bardzo trudny i skomplikowany rajd, w którym szczegóły są bardzo ważne, a wygrana nie jest tylko kwestią szczęścia. Trzeba spisywać się jak najlepiej przez dwanaście dni trwania zawodów.

- Nasz motocykl jest wyjątkowy, ciężko pracowaliśmy nad jego wytrzymałością i osiągami. Zespół jest prawie taki sam jak w mijającym roku, panuje w nim świetna atmosfera, co stanowi jeden z głównych czynników do osiągnięcia sukcesu - dodał. - Dakar 2022 będzie ciężki i trudny, z większą ilością piasku i wydm niż w poprzednich edycjach, z kilkoma zapętlonymi etapami, co stawia przed zawodnikami jeszcze większe wymagania. Będziemy musieli być konsekwentni i skoncentrowani podczas rajdu, starając się uzyskać jak najlepszy wynik dla zespołu.

Kevin Benavides, który w tym roku triumfował w kategorii motocykli, przeszedł z Hondy do ekipy KTM.

Galeria zdjęć: Monster Energy Honda Team

