Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, siódmy etap tegorocznego Dakaru został odwołany dla motocyklistów i zawodników zasiadających na quadach.

Na poprzednim Honda miała dwóch jeźdźców w pierwszej dziesiątce, a po siedmiu dniach ścigania, w łącznych wynikach w top 10 ma trzech swoich reprezentantów.

Najwyżej sklasyfikowanym z nich jest Adrien Van Beveren, jedenasty na szóstym odcinku specjalnym po tym jak otwierał trasę po wygraniu próby dzień wcześniej. Aktualnie jest piąty, dwanaście minut za liderem.

- Biorąc pod uwagę, że musiałem otwierać etap jestem bardzo zadowolony. To był dobry dzień - mówił Francuz. - Jechałem z przodu prawie 200 kilometrów i wtedy popełniłem mały błąd, ale byłem w stanie wrócić i kontynuować ściganie w dobrym tempie aż do mety.

Dwie sekundy za van Beverenem w łącznych rezultatach jest Pablo Quintanilla.

- To był kolejny bardzo ciężki i długi dzień, dość podobny do dwóch poprzednich - mówił po piątku Chilijczyk. - Wydmy, piasek, trasa, roślinność i kilka trudnych punktów w aspekcie nawigacji. To było ciężkie dla ciała i dla maszyny. W każdym razie czułem się dobrze i mogłem podążać przez cały dzień w dobrym rytmie, jadąc przez większość czasu samotnie. Skupiam się na swoim rajdzie i dam z siebie wszystko.

Jose Ignacio Cornejo Flomino zamyka dziesiątkę (+24.23).

- Too była prawdziwa przygoda - określił szóstą próbę. - Też jechałem z przodu i myślę, że wykonaliśmy świetną robotę. Finiszowaliśmy na dobrej pozycji. Cieszę się, że mogłem zmierzyć się z tymi intensywnymi 12 godzinami na mojej Hondzie CRF 450 Rally i wrócić bezpiecznie na biwak.

Rywalizacja motocyklistów i zawodników zasiadających na quadach zostanie wznowiona w niedzielę, na ósmym etapie.

Video: Klip z szóstego etapu Rajdu Dakar 2023