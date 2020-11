Hubert Auriol w stanie krytycznym

Sytuacja pogorszyła się w ostatnich godzinach. Lekarze uznają stan 68-latka jako krytyczny.

"L'Africain" urodził się w Addis Abebie. Po startach w motocrossie i enduro, Auriol zadebiutował w Dakarze 1979 i wygrał maraton na motocyklu w 1981 i 1983, a następnie za kierownicą samochodu w 1992.

W 1994 roku dołączył do ASO i od 1995 do 2004 pełnił funkcję dyrektora Dakar Rally. W 2008 powołał do życia Africa Eco Race.