Ingrassia zmierza na Dakar

Ingrassia pierwszy start w rajdach zaliczył w listopadzie 2002 roku. Wspólnie z Jacky Damette’em wystąpił w Criterium des Cevennes. Jego drogi z Ogierem zeszły się w sezonie 2006 po tym, jak kierowca z Gap wygrał słynny Rajd Młodych i otrzymał przepustkę do francuskiego Pucharu Peugeota.

Po dwóch latach startów, duet wygrał Volant Peugeot w 2007 roku i przeniósł się na trasy mistrzostw świata. W debiutanckim sezonie Ogier i Ingrassia okazali się najlepszą załogą w JWRC. Potem przyszła pora na awans do auta WRC i łącznie aż osiem tytułów mistrzowskich.

Jeszcze przed zakończeniem sezonu WRC 2021, Ingrassia ogłosił, że rozstanie się z Ogierem. Dziś poinformował, że kolejny rozdział sportowej kariery napisze w cross-country. 42-latek z Aix-en-Provence nawiązał współpracę z Michaelem Pisano. Pisano ośmiokrotnie brał udział w Rajdzie Dakar, w tym pięć razy na motocyklu. W styczniu tego roku zajął trzynaste miejsce w kategorii samochodowej.

- Chciałem ogłosić, że angażuję się w zupełnie inną dyscyplinę u boku Michaela Pisano. Będzie on idealnym partnerem, by moje szkolenie z nawigacji było tak szybkie i solidne, jak to tylko możliwe. Bardzo się cieszę, iż mogę rozpocząć tę przygodę.

- Celem jest bycie jak najbardziej skutecznym podczas Dakaru 2023. Wkrótce opowiem więcej o naszym programie.