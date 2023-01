Trudne, deszczowe warunki na trzecim odcinku specjalnym, efektem czego było wstrzymanie rywalizacji w poszczególnych kategoriach w różnych punktach trasy sprawiło, że na wyniki oficjalne trzeba było poczekać do godzin wieczornych.

Najszybciej pośród zawodników podążających bez asysty, klasyfikowanych w Original by Motul, pojechał Mike Wiedemann. O minutę pokonał Mario Patrao i o 1.24 Charana Moore’a.

- To był jeden z najcięższych dni w moim życiu - relacjonował Wiedemann. - Początek poszedł bardzo dobrze, miałem mega tempo i mogłem naprawdę cisnąć.

- Po 50 kilometrach pękła oś wahacza, a z jego prawej dolnej części wystawała śruba. Musiałam się zatrzymać i sprawdzić sytuację, ale nic nie mogłam zrobić. Przez pozostałe prawie 500 kilometrów raz po raz wpychałam śrubę prawą nogą, więc oczywiście musiałam trochę zwolnić - kontynuował. - 100 kilometrów przed końcem uderzyłem tylnym kołem w kamień i tarcza hamulcowa została całkowicie wygięta, więc resztę etapu musiałem przejechać bez tylnego hamulca.

- Potem nastąpiła najlepsza część dnia. Mając 70 kilometrów do przejechania, nagle pojawiła się czarna ściana, grzmoty i błyskawice oraz monsun, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczyłem - przekazał. - W ciągu dwóch minut wszystko zostało zalane. Motocykl prawie zatopiło do wysokości siedzenia. Nie wiedziałam jak w ogóle dojadę do mety, więc reszta etapu to była katastrofa. Mój roadbook już nie działał, bo wszystko było pełne wody, nie miałem tylnego hamulca, musiałem wciskać śrubę stopą i naprawdę nic już nie widziałem.

- Gdy dotarłem do mety, powiedziano mi, że jestem ostatni, bowiem etap wstrzymano na wcześniejszym punkcie 370 km - dodał. - Teraz czas na pracę do późnej nocy. Mam nadzieję, że motocykl nie został uszkodzony przez wodę. Mimo to jestem bardzo zmotywowany i naprawdę się do tego nadaję. Trudne warunki mi odpowiadają. Zająłem 39 miejsce w generalce i odniosłem zwycięstwo etapowe w mojej klasie, ale wynik to sprawa drugorzędna.

Charan Moore utrzymał prowadzenie w kategorii. Wiedemann traci do niego 19.22. Trzeci jest Javi Vega (+28.15).

Wyniki - Etap 3

1. Mike Wiedemann (KTM 450 Rally Replica)

2. Mario Patrão (KTM 450 Rally Factory Replica) +1.0

3. Charan Moore (Husqvarna 450 Rally) +1.24

4. Javi Vega (Yamaha WR450F Rally) +10.28

5. David Pabiška (KTM 450 Rally Factory Replica) +27.44

6. Paul Neff (KTM 450 Rally Factory Replica) +30.20

7. Simon Marčič (Husqvarna FE Rally Replica) +30.38

8. Petr Vlček (KTM 450 Rally) +30.54

9. David Gaits (KTM 450 Rally) +31..34

10.Daniel Vila Vaques (Yamaha Raptor 700R) +41.39

Po etapie: 1. Moore, 2. Wiedemann +19.22, 3. Vega +28.15, 4. Patrao +49.59, 5. Pabiska +1.41.08, 6. Marcic +1.58.42, 7. Gaits +2.06.29, 8. Neff +2.12.21, 9. Vlcek +2.25.19, 10. Rees-Stavros +2.31.26

Video: Dakar 2023 - Etap 3 - Motocykle i Quady