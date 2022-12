Kamena Rally Ream pracuje nad strategią na Dakar

Kamena Rally Team swoje przygotowania do udziału w pustynnym maratonie rozpocznie już za kilka dni, w Arabii Saudyjskiej podczas Dakaru 2023. Załoga w składzie Tomasz Białkowski, Dariusz Baśkiewicz poleci w piątek do Rijadu, żeby zbierać kolejne rajdowe doświadczenia potrzebne do startu, ale również poczuć klimat i emocje, które towarzyszą tej wyjątkowej imprezie.

- Zależy nam przede wszystkim na jak najlepszym przygotowaniu się do tego wyzwania i zdobyciu kolejnych umiejętności potrzebnych do udziału w jednym z najbardziej wymagających rajdów samochodowych na świecie. Będziemy przyglądać się z bliska całej rywalizacji, od startu do mety. Zamierzamy także kibicować polskim załogom biorącym udział w w rajdzie - mówił Tomasz Białkowski.

- Chcemy jak najlepiej dopracować nasz sprzęt, zaplecze techniczne i logistyczne, żeby w kolejnym roku móc zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami, a przede wszystkim z najtrudniejszym przeciwnikiem czyli pustynną trasą rajdu. Jednym słowem chcemy wypracować dobrą strategię na Dakar 2024 - podkreślił Dariusz Baśkiewicz.

- W przyszłym sezonie stawiamy sobie za cel udział w rajdach pustynnych i długodystansowych. Przed nami dużo intensywnych treningów i dalsze budowanie wytrzymałości - dodał Baśkiewicz.

45 edycja Rajdu Dakar potrwa od 31 grudnia do 15 stycznia. Zawodnicy będą mieli do pokonania najdłuższą trasę w historii, która liczy 8549 kilometrów. Do walki stanie 820 uczestników w 455 pojazdach, którzy na czas przejadą 5000 kilometrów podzielonych na prolog i czternaście etapów.

Rywalizacja została wydłużona o dwa dni w stosunku do poprzednich edycji. Organizatorzy zapewniają, że trasa będzie wyjątkowo ciężka, pełna szybkiej jazdy i wielu terenowych niespodzianek.

