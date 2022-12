Erik van Loon, zmuszony do wycofania z Dakaru 2022 po pozytywnym wyniku testu na Covid-19, przystępuje już trzynasty raz do maratonu. Zasiądzie za kierownicą Toyoty Hilux T1+, pilotowany przez Sebastiena Delaunay’a.

Czwarty w Dakarze 2015, gdy dysponował Mini, Holender ponownie będzie chciał przebić się do czołówki po serii pecha w ostatnich edycjach.

- W programie rajdu jest dużo piasku i wydm. Myślę, że każdy etap ma w sobie coś wyjątkowego, dlatego nie mogę doczekać się startu. Organizator utrudnił odcinki specjalne w nadchodzącej edycji, zarówno dla kierowcy, jak i pilota, za co biję im brawo - powiedział van Loon.

Erik nie będzie jedynym Van Loonem startującym w Rajdzie Dakar 2023. Jego żona Anja zadebiutuje w tej imprezie, wsiadając do Can-Ama Mavericka XRS w klasie lekkich prototypów T3.

W odniesieniu do występu jego żony, dodał: - Oczywiście fajnie, że Anja weźmie udział w tym rajdzie. Miała dobre przygotowania i jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzi w swoim pierwszym Dakarze.

Czytaj również: Rywale klanu Goczałów

Celem pierwsza piątka

Erik van Loon jasno określa swoje cele w Dakarze. Dąży do miejsca w pierwszej piątce. Stawka jest bardzo mocna, ale 54-latek czuje się pewnie.

- W trakcie sezonu Sebastien i ja pokazaliśmy, że należymy do czołówki. Jeździliśmy dobrze i osiągnęliśmy niezłe wyniki, więc myślę, że pierwsza piątka jest możliwa, jeśli wszystko pójdzie właściwie. W 2015 roku zająłem czwarte miejsce, byłoby wspaniale wyrównać lub poprawić ten rezultat. To bardzo trudne, ponieważ do pierwszej piątki kandyduje dwadzieścia samochodów - przyznał. - Najważniejsza jest konsekwencja i zwykle świetnie radzimy sobie w tym aspekcie, więc jeśli wszystko się ułoży, możemy osiągnąć bardzo dobry wynik.

45 edycja Rajdu Dakar rozpocznie się w najbliższą sobotę od prologu o długości jedenastu kilometrów.

Czytaj również: Faworyt dobrze przygotowany

Video: Sebastien Loeb - Testy przed Rajdem Dakar 2023